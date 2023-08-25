Стало известно, кто является личным стилистом Елены Зеленской

Первая леди Украины уже два года сотрудничает со стилистом, которая помогает ей покорять общественность своими образами.

После того, как в 2019 году Владимир Зеленский стал президентом Украины, на его супругу Елену Зеленскую легло не мало обязанностей, в том числе представлять страну на международном уровне. В этом деле, безусловно, важен внешний вид. На сегодняшний день практически каждый публичный выход Елены заканчивается обсуждением ее изысканного образа.

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Основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, которая в прошлом была соучредительницей и дизайнером Lake studio, начала работать личным стилистом первой леди Украины Елены Зеленской два года назад. Об этом она рассказала в интервью украинской редакции Elle.

Каменская поделилась, что в начале совместной работы гардероб Зеленской был скромным и состоял всего из нескольких рейлов одежды и десять пар обуви. Она также считает супругу Владимира Зеленского "нетипичной клиенткой", однако у них сложились хорошие рабочие отношения.

"Для меня в работе главное — это синергия и комфорт. В общении с первой леди я сохраняю субординацию, но мне кажется, что у нас очень хорошие и открытые отношения. У нас нет ссор, есть обсуждение разных точек зрения", — отметила стилист.

Среди брендов-фаворитов Зеленской: Litkovska, Gasanova, Lake, AMG. В повседневной жизни она предпочитает оверсайз одежду, худо, джинсы и кеды.

Елена Зеленская в вышиванке AMG Фото: Olena Zelenska/Instagram

Также Каменская рассказала, что с началом полномасштабной войны гардероб первой леди изменился всего процентов на десять.

"Отшиваем одежду только для важных поездок, все остальное — комбинируем то, что есть. Если же вы спросите, изменился ли гардероб первой леди, я отвечу, что он немного переформатировался. Мне кажется, мы добавили больше платьев", — говорится в интервью.

У Зеленской системный подход к выбору одежды и смарт-гардероб, где вещи удачно сочетаются между собой.

Напомним, Елена Зеленская примерила необычную вышиванку с черными цветами.

Также Фокус писал об образах первой леди Украины во время визита в Данию.