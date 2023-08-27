Кейт Миддлтон призналась, что первое слово принца Луи касалось ее хобби

Ни один из наследников принца Уильяма и Кейт Миддлтон не сказал "мама" или "папа", когда произносил первое слово.

Кейт Миддлтон рассказала, что одно из первых слов принца Луи касалось ее любимого хобби. Об этом пишет Express.

Супруга будущего короля Великобритании призналась, что одно из первых слов ее младшего сына было связано с любовью принцессы Уэльской к выпечке и одному из любимых пекарских шоу Кейт "The Great British Bake-Off".

В 2019 году Кейт Миддлтон и принц Уильям участвовали в специальном шоу "A Berry Royal Christmas" вместе со знаменитым пекарем Мэри Берри, и впоследствии многодетная мама рассказала, что одним из первых слов Луи было "Мэри".

"Одним из первых слов Луи было "Мэри", потому что все мои кулинарные книги на кухне были именно его роста", — засмеялась она. "И дети действительно восхищаются лицами, и ваши лица повсюду в ваших кулинарных книгах, и он говорил: "Это Мэри Берри". Так что он точно узнал бы вас, если бы увидел", — рассказала кулинару жена принца Уильяма.

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Кейт Миддлтон с принцем Луи Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта сказала свое первое слово на камеру, произнеся "поп", когда увидела воздушный шарик.

Что касается принца Джорджа, непонятно, каким было его первое слово, но многие предполагают, что это было "билби", то есть австралийское сумчатое животное. Поскольку он сказал свое первое слово во время путешествия с родителями по Австралии.

Семья Уэльских Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон трое детей: 9-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи.

Напомним, почему принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи не разрешают ужинать со взрослыми.

Также Фокус писал о роскошном детстве принца Луи как самого маленького ребенка Уэльских.