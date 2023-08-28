Утро без кофе: 5 эффективных способов повысить энергию без кофеина

Если вы привыкли начинать каждый свой день с чашечки ароматного кофе, то должны знать, что это не очень полезно для вашего здоровья. Избавьтесь от этой привычки и ищите альтернативные способы повысить энергию без кофеина.

Для некоторых людей начинать день с чашки крепкого кофе или чая для получения энергии – это ритуал. Но употреблять напитки с кофеином каждый день, возможно, не такая уж хорошая идея. Исследование 2012 года, опубликованное в Азиатском журнале спортивной медицины, показало, что у участников наблюдалось увеличение бодрости и тревожности, а также уменьшение времени простой реакции после употребления кофеина по утрам. Хорошей новостью является то, что существуют более здоровые способы получения энергии без кофеина. Об этом пишет HealthShots.

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Первым делом пить кофе утром, не самая хорошая идея, говорит Дипика Васудеван, спортивный диетолог из Бангалора. Многие из нас думают, что порция кофе будет отличным зарядом энергии и насыщением, однако это не здоровый завтрак и далеко не первое, что следует сделать утром.

Почему нужно ограничить напитки с кофеином?

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Они могут вызывать беспокойство. Кофеин многие любят именно за то, что он повышает концентрацию внимания. Хотя он блокирует действие аденозина, химического вещества в мозге, вызывающего чувство усталости, он также приводит к выбросу адреналина — гормона, связанного с увеличением энергии. Эти эффекты могут стать более выраженными, что приведет к беспокойству, если вы употребляете кофеин регулярно и в больших количествах.

Влияют на гормон стресса. Слишком много кофе может привести к повышению уровня кортизола, который является гормоном стресса. Поэтому для повышения энергии лучше всего выбрать стратегии балансировки гормонов без кофеина, говорит Васудеван.

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Бессонница. Слишком много кофеина может помешать заснуть, особенно если вы выпиваете его в вечернее время или и вовсе за несколько часов до сна. Чем больше кофеина вы употребляете, тем больше времени требуется, чтобы заснуть.

Кроме того, слишком много кофеина может привести к своеобразной зависимости, а зависимость от чего-либо нездорового вредна для нашего организма.

Как повысить энергию без кофеина?

Многие люди жалуются на ужасную усталость, которая заставляет их утром первым делом бежать за кофе. Но есть способы удержаться от засыпания на ходу в течение дня. Вот несколько вариантов.

Здоровый завтрак

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Начните свой день с завтрака или фруктов с орехами, ведь первый прием пищи очень важен. Выбирайте завтрак, состоящий из смеси углеводов, белков и клетчатки. Эта комбинация помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая энергетические сбои, рассказывает эксперт. Так, вы можете съесть цельнозерновой тост с яйцом, авокадо и помидором.

Достаточное количество воды

Что ж, простая вода — это здорово, но почему бы не сделать ее еще более полезной для вашего организма? Добавьте крошечную щепотку морской соли в бутылку с водой (около 1/8 чайной ложки на каждый литр воды). Этот трюк обеспечивает необходимые электролиты, которые помогут избавиться от усталости и сохранить ощущение свежести.

Утренняя прогулка

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Отвлекитесь от рабочего стола и совершите 15-минутную омолаживающую прогулку под утренним солнцем. Оставьте солнцезащитные очки, так как солнечный свет, попадающий в глаза, ускоряет внутренние часы вашего организма и выработку энергии. Тем более, ласковое утреннее солнца не причинит вам вреда.

Регулярные физические упражнения

Физические упражнения — отличный способ повысить уровень энергии. Итак, старайтесь заниматься упражнениями средней интенсивности не менее 30 минут большую часть дней в неделю, вместо того, чтобы ждать наступления выходных.

Управление стрессом

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Стресс может сказаться на вашем уровне энергии, поэтому найдите здоровые способы справиться с ним. Вы можете заниматься спортом, йогой, медитацией или проводить время на природе.

Если вы все же не представляете свой жизни без кофе и не планируете менять эту привычку, по крайней мере, позавтракайте в течение получаса после кофе, чтобы поддерживать уровень сахара в крови.

Напомним, нутрициолог рассказала, как кофе с молоком влияет на ваше здоровье и вес.

Ранее Фокус писал о том, что кофеин в кофе влияет на синтез коллагена в нашей коже, уменьшая его, тем самым ускоряя процесс старения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту