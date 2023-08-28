59-летняя Кортни Кокс сходила на свидание с возлюбленным (фото)

Пара держалась за руки и наслаждалась прогулкой в шумном мегаполисе.

59-летняя американская актриса Кортни Кокс и ее возлюбленный, 47-летний музыкант Джонни МакДейд вышли на редкую прогулку в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Счастливую пару видели держащимися за руки на тротуаре, когда они вместе брали кофе и покупали одежду в магазине James Perse.

Для выхода с бойфрендом звезда "Друзей" выбрала повседневную белую футболку, джинсы в тон и легкую джинсовую куртку, которую она повяазала вокруг талии. Свой образ она дополнила черной сумочкой через плечо и белыми кроссовками.

Ее спутник был одет в черную футболку, темно-серые брюки и стильную куртку-бомбер.

Как известно, Кортни Кокс и Джонни МакДэйд встречаются с 2013 года, однако свои отношения так и не скрепили официальным браком. Пара не часто радует публику своими общими появлениями. В январе прошлого года она говорила с People о перспективе выйти замуж за Джонни. Тогда она поделилась: "Я не знаю. Я точно не против. Я просто не думаю об этом".

До этого, с 1999 по 2010 год, Кортни Кокс была замужем за коллегой по фильму "Крик" Дэвидом Аркеттом. За время их союза родилась девочка, которую назвали Коко.

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