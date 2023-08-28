Кевин Костнер летает на частном джете, пока его жена просит увеличить алименты (фото)

Бывшая пара сейчас разводится после 18 лет брака. Они воспитывают троих общих детей.

68-летний американский актер Кевин Костнер вернулся в Санта-Барбару на частном самолете после того, как его жена Кристин Баумгартнер просила увеличить алименты до 175 тысяч долларов в месяц на фоне скандального развода. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносного актера заметили в черных спортивных штанах свободного кроя, а также в черной куртке. Он добавил к образу белую рубашку и обул черно-белые кроссовки.

Актер накинул пару солнцезащитных очков, чтобы защитить глаза от яркого калифорнийского солнца. Его "поймали" папарацци, когда Костнер доставал свой багаж из самолета.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Актер вернулся из Глазго в Санта-Барбару, где расположен его роскошный особняк стоимостью 145 миллионов долларов.

Его последняя поездка в Шотландию состоялась вскоре после того, как бывшая возлюбленная Кристин Баумгартнер потребовала от актера увеличить алименты от 129 755 до 175 057 долларов в месяц, чтобы финансировать жизнь их троих детей на фоне развода пары после 18 лет брака.

Первоначально Баумгартнер, которая подала на развод в мае 2023 года, требовала ежемесячных алиментов в размере 248 000 долларов, но Костнер сказал, что он против этого, прежде чем бывший дизайнер сумок получила 129 755 долларов в месяц.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Напомним, Кевин Костнер сводил дочь на концерт Тейлор Свифт.

Также Фокус писал о появлении Кевина Костнера в теплом пальто в шотландском городе.