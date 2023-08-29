Брэдли Купер и Ирина Шейк отдыхают с дочкой в Италии (фото)

Супермодель проводит время с бывшим возлюбленным на фоне нового романа с Томом Брэди.

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк и 48-летний американский актер Брэдли Купер отправились отдыхать в Италию со своей 6-летней дочкой Леей. Об этом пишет PageSix.

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Дуэт, который встречался с 2015 по 2019 год, улыбался во время прогулки на лодке.

Звезда подиумов была в черном длинном платье, черных туфлях с открытым носком и черной бейсболке. Свой прогулочный образ она завершила черными солнцезащитными очками, сумкой и массивными серьгами. Ее спутник выбрал непринужденный аутфит, надев белую рубашку на пуговицах, серых брюках и кроссовках.

Купер на протяжении всей прогулке держался рядом с Шейк, помогал ей сесть в катер и даже приобнял во время совместного обеда.

Фотографии с совместного отдыха появились после того, как Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию снимков, где позировала топлес. Кроме того, эти кадры, по всей видимости, сделал ей Брэдли, так модель поделилась его фото без рубашки на фоне той же местно, где были сделаны ее снимки.

Напомним, звездная пара встречалась 4 года до расставания в 2019 году. После этого они остались в хороших дружеских отношениях и часто проводят время ради дочки. Прошлым лето они отправились в совместное путешествие, а поклонники поспешили предположить, что дуэт снова вместе.

В июне 2023 года зарубежные СМИ сообщили, что у Ирины Шейк роман с 46-летним квортербеком НФЛ Томом Брэди. На прошлой неделе источники подтвердили, что Шейк и Брэди готовы жить вместе.

Кроме того, когда в сети стала появляться информация о романе пары, источники сообщили, что Купер не в восторге от новых отношений своей бывшей возлюбленной.