Топ-5 самых полезных орехов для вашего здоровья, которые нужно есть чаще

Мир полезных орехов увлекателен и разнообразен. Не ограничивайтесь миндалем и грецкими орехами, чтобы получить весь спектр полезных веществ и максимум пользы для здоровья!

Чаще всего люди едят орехи на праздники, упуская из виду или игнорируя их в своем ежедневном рационе. Орехи полезны не только для физического здоровья, но также для умственных способностей и психического благополучия. Хотя мы часто слышим о пользе для здоровья миндаля, грецких орехов и арахиса, есть и другие полезные орехи, о которых следует знать! Эти 5 видов орехов также должны быть в вашем рационе. Об этом пишет Health Shots.

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Глобальные организации здравоохранения, такие как Всемирная организация здравоохранения и Американская кардиологическая ассоциация, рекомендуют употреблять орехи для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и общего благополучия. Согласно исследованиям, высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) и полиненасыщенных жирных кислот, стеринов и клетчатки в орехах делает их пищей, которую обязательно стоит добавить в здоровый рацион.

Фундук

Фото: Freepik

Фундук — орех небольшого размера, имеет сладкий и землистый вкус. Этот древесный орех считается вторым по содержанию источником мононенасыщенных жирных кислот среди орехов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Окислительная медицина и клеточное долголетие", они богаты витамином Е, магнием, медью, селеном, фолиевой кислотой и клетчаткой. Фундук — это чудесный орех, который помогает поддерживать здоровое пищеварение, контролировать уровень холестерина и улучшать чувствительность к инсулину, уменьшать воспаление и поддерживать здоровье сердца.

Что касается пищевой ценности фундука, Министерство сельского хозяйства США (USDA) утверждает, что 100 граммов фундука содержат 628 ккал энергии, 15 граммов белка, 9,7 граммов клетчатки, 114 граммов кальция, 163 мг магния, 680 мг калия и более.

Орехи пекан

Фото: Pixabay

Орехи пекан богаты мононенасыщенными жирами, что делает их чрезвычайно полезными для сердца. Исследования показали, что употребление орехов пекан может снизить риск воспалений, сердечно-сосудистых заболеваний или нарушений обмена веществ. Пекан также содержит антиоксиданты, в том числе витамин Е.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 граммах орехов пекан содержится 691 ккал энергии, 9,17 граммов белка, 9,6 граммов пищевых волокон и многое другое.

Орехи макадамия

Фото: Pixabay

Орехи макадамии отличаются содержанием мононенасыщенных жиров. Эти жиры способствуют здоровью сердца, снижая уровень холестерина ЛПНП и регулируя липидный профиль. Это положительно влияет на здоровье сердца. Орехи макадамия также помогают бороться с лишним весом ожирением. Говорят также, что они повышают выработку энергии и состояние нервной системы, улучшают метаболические процессы и когнитивные способности.

Согласно Министерству сельского хозяйства США, круглые белые орехи содержат 716 ккал энергии, 7,79 грамма белка, 8 граммов клетчатки и 70 мг кальция.

Бразильские орехи

Фото: Pixabay

Бразильские орехи, известные своим исключительным содержанием селена, играют ключевую роль в поддержании здоровья щитовидной железы и регулировании обмена веществ. Селен также действует как мощный антиоксидант, который улучшает иммунную систему, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и поддерживает функцию щитовидной железы. Эти орехи продолговатой формы также содержат кальций и магний, способствующие здоровью костей.

Министерство сельского хозяйства США утверждает, что всего 100 граммов бразильских орехов дают 659 ккал энергии, 14,32 грамма белка, 7,5 грамма клетчатки, 160 мг кальция и 376 мг магния, а также другие питательные вещества.

Кедровые орехи

Фото: Pixabay

Тонкие и миниатюрные по размеру, кедровые орешки очень полезны для здоровья. Этот сорт орехов следует употреблять в умеренных количествах, поскольку они богаты жирами, поэтому очень калорийны. Кедровые орехи богаты белком и клетчаткой, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и способствуют здоровью сердца. Они также являются хорошими производителями энергии!

К примеру, 100 грамм кедровых орехов дадут вам 673 ккал энергии, 13,7 грамма белка, 3,7 грамма пищевых волокон, 251 мг магния и многое другое.

Включение этих полезных орехов в наш рацион поможет вам получать витамины, минералы и другие питательные вещества необходимые для здоровья.

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