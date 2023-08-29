Бейонсе выступила в образе от украинского дизайнера (фото)

Артистка с мировым именем уже второй раз выбирает этот бренд.

41-летняя американская певица Бейонсе выступила в Лас-Вегасе в кастомном образе от украинского дизайнера. Об этом сообщается на странице бренда FROLOV.

Образ звезды сцены состоял из металлического мини-платья с длинными рукавами, верхняя часть которого во время выступления трансформировалась в прозрачный боди с вышитым вручную анатомическим сердцем. На ноги Бейонсе обула серебристые ботильоны, а на ее голове была красная шляпа с широкими полями и маской.

Как сообщается, образ-трансформер создали в киевском ателье Frolov.

Это уже второе появление американской знаменитости в образе украинского бренда. В начале 2023 года она выступила в Дубае в розовом мини-платье от Ивана Фролова.

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Бейонсе в Лас-Вегасе

"Сделано в Украине, от FROLOV, для Бейонсе 🇺🇦 ❤️", — отмечают на странице украинского бренда, в образе от которого также появлялась английская певица Рита Ора.

Бейонсе в Лас-Вегасе

Напомним, охранник Бейонсе стал новой звездой соцсетей.

Также Фокус писал о первом выступлении Бейонсе за 5 лет в начале 2023-го в платье украинского бренда.