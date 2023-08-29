Орехи в рационе: какие полезные, как выбрать и сколько можно съесть — нутрициолог

Многие используют орехи как украшение или дополнительный ингредиент к праздничным блюдам, однако это очень питательный и полезный продукт, который должен быть ежедневно в вашем рационе. Нутрициолог Наталья Козак рассказала Фокусу, какой орех лучше выбрать, и как правильно употреблять.

На перекус, на десерт к основному приему, орехи — замечательный белково-жировой продукт. Сейчас на рынке Украины есть достаточно большое количество разнообразных орехов и цены на них доступны, поэтому смело можете добавлять их в свой рацион. Специально для Фокуса специалист по здоровому питанию, нутрициолог Наталья Козак рассказала о том, какие орехи самые полезные и сколько их можно съесть за один прием.

"Наиболее распространенными на столе украинцев являются миндаль и грецкие орехи. Грецкий орех легко вырастить в своем дворе. И дерево много лет подряд будет обеспечивать вкусные орехи к столу", — отмечает нутрициолог.

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Фото: Freepik

Орехи — очень полезный продукт для здоровья, они помогают снижать уровень холестерина в крови, улучшают пищеварение и поддерживают здоровье сердца и сосудов. Кроме того, орехи способны улучшить память и концентрацию, снижают риск возникновения депрессии, а еще борются с лишним весом, несмотря на то, что довольно калорийные.

"Все орехи содержат очень большое количество питательных веществ и тем, кто их любит, можно добавлять 1-2 порции ежедневно в свой рацион. Нормальная порция орехов на 1 раз — 30 г", — отмечает Наталья Козак.

Какой орех самый полезный?

Фото: Pixabay

Миндаль, фундук, грецкий, бразильский, макадамия, кедровые орешки — это далеко не весь перечень, из которого вы можете выбрать самые любимые, и ежедневно лакомиться с пользой для здоровья.

"Выделить один конкретный лучший орех невозможно, лучше взять микс, чтобы получить из каждого вида различные вещества. Вот, например: йод — из грецкого, витамин Е — из миндаля, селен — с бразильским орехом и т.д." — советует нутрициолог.

Миндаль — содержит витамины А, С, Е, витамины группы B, жирные Омега-3 кислоты, клетчатку и антиоксиданты, а по содержанию кальция является лидером среди всех орехов.

Фундук — содержит витамины группы B, витамин С, Е, а также калий, железо, фосфор и кальций. Он способен снижать "плохой" холестерин и активировать кроветворную функцию.

Фото: Pixabay

Макадамия — содержит витамины Е, В1, В2, калий и магний, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Витамин Е — антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов и предупреждает раннее старение.

Грецкий орех — содержит витамины А, У, С, РР, К и витамины группы В, а еще является богатым источником йода и цинка. Способствуют укреплению иммунитета, правильной работе щитовидной железы, а также показан при дерматологических заболеваниях.

Кешью - содержит витамины группы В, калий, железо, цинк, магний, селен и другие важные минералы. Кроме того, в составе этого ореха есть весь спектр ненасыщенных кислот омега, что способствует слаженной работе нервной системы.

Как правильно выбрать

Фото: Pixabay

"Выбирайте сушеные, не жареные орехи. Храните в темном, прохладном месте. Замачивать орехи не обязательно, но перед употреблением обязательно мойте", — говорит нутрициолог.

Замачивать орехи обычно рекомендуют, чтобы вымыть из них остатки пыли и дубильных веществ. Замоченные орехи имеют немного другой вкус, несколько увеличиваются в размерах и становятся более сочными.

Как есть орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

"Кстати, арахис — это не орех, это популярный миф. На самом деле арахис — бобы. Для разнообразия из орехов можно приготовить пасту. Но с ореховыми десертами нужно быть осторожными, ведь они очень калорийные", — отмечает Наталья Козак.

Добавляйте орешки к завтраку, чтобы сбалансировать рацион или на перекус. Например, орехи прекрасно подойдут к овсянке или граноле. Также орешки очень удобно брать в дорогу, если вы знаете, что у вас не будет возможности пообедать или где-то перекусить. На такие моменты всегда имейте пачку микса орешков, которые легко хранить в сумке.

Если вы очень проголодались, заранее возьмите себе 30-40 граммов орехов, потому что их легко переесть, ведь они маленькие и очень вкусные. Но они настолько питательны, что смогут с легкостью утолить ваш голод.

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