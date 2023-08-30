Бритни Спирс обвинила Сэма Асгари в сговоре с ее отцом

По словам источнико, Сэм якобы предоставлял отцу певицы информацию о всем, что она делала.

Развод американской певицы Бритни Спирс и ее мужа, фитнес-тренера Сэма Асгари, обрастает все более скандальными подробностями. Теперь артистка заявила, что ее почти бывший супруг "тайно сотрудничал" с ее отцом Джейми Спирсом и передавал ему информацию которая бы помогла сохранить мужчине опеку над его дочерью, пишет Daily Mail.

29-летний Сэм подал на развод с 41-летней Бритни в начале этого месяца после всего 14 месяцев брака, однако источник, близкий к поп-звезде, теперь утверждает, что у нее начались серьезные сомнения по поводу отношений задолго до того, как они официально расстались.

"У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений. Сэм предоставлял Джейми информацию, которая поможет удержать ее под опекой. В обмен Сэм получил доступ к ней и ее деньгам. Теперь Бритни кажется, что Сэм все время лгал", – подчеркнул источник.

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Менее чем через два месяца после того, как Сэм и Бритни встретились на съемках ее клипа Slumber Party, 28 декабря 2016 года они объявили о своих отношениях в Instagram. В то время жизнью Бритни управлял ее отец, который полностью контролировал ее финансы, карьеру и повседневную жизнь.

Сэм и Бритни встретились на съемках ее клипа Slumber Party

Хотя круг поп-звезды был ограничен ее танцорами и другими людьми, участвовавшими в ее карьере, Сэма приняли в семью певицы. Он составлял ей компанию на каникулах и семейных прогулках.

Отношения с Бритни принесли иранцу немало бонусов. Например, его актерская карьера пошла вгору, хотя до романа со Спирс он сыграл только эпизодическую роль в видео Fifth Harmony.

С тех пор он снялся в дюжине фильмов и телешоу. Последний раз Сэм снимался вместе с Николь Кидман в сериале в Paramount + "Спецназ: Львицы". Асгари после развода намерен более плотно заняться актерской карьерой.

Что касается Спирс, то ее брак с Сэмом изначально был обречен. По словам источника, "несчастье" Бритни на самом деле побудило ее отказаться от брака "за несколько месяцев" до того, как Сэм официально подал на развод.

"Бритни рассталась с Сэмом несколько месяцев назад и была очень недовольна. Были планы поселить Сэма в собственном доме и дать ему деньги на жизнь, чтобы все было по-дружески", – сообщил источник таблоида.

Ранее Фокус писал, что Асгари изменял Бритни и насмехался над ней. Сейчас же она оплачивает ему аренду дорогой недвижимости, чтобы в будущем избежать шантажа.