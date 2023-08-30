Принц Гарри хотел подарить кольцо принцессы Дианы своей жене

Герцог Сассекский долгое время хранил украшение, однако уступил его Уильяму, когда тот делал предложение Кейт Миддлтон.

Принц Гарри хотел забрать знаменитое кольцо своей покойной матери Дианы, однако принц Уильям подарил его Кейт Миддлтон. Об этом пишет Mirror.

Женщины в королевской семье Великобритании имеют большую коллекцию ювелирных изделий от потрясающих тиар до блестящих брошей, сережек и ожерелий.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

А одна из самых культовых вещей раньше принадлежала покойной принцессе Диане: ее ослепительный 18-каратный сапфировый перстень.

Кольцо принцессы Дианы, которое досталось Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Элегантный аксессуар теперь украшает левую руку Кейт Миддлтон после того, как принц Уильям подарил ей его, когда сделал ей предложение в 2010 году после многих лет знакомства и отношений.

Многие завидовали культовому изделию, включая принца Гарри, который, как сообщается, надеялся однажды подарить его своей жене.

По словам бывшего дворецкого принцессы Дианы, Пола Баррелла, после того, как принцесса Диана ушла из жизни в 1997 году, король Чарльз ІІІ разрешил своим двум сыновьям выбрать особый предмет из ее коллекции ювелирных изделий для сохранения.

Считается, что герцог Сассекский был тем, кто изначально попросил ее обручальное кольцо, а Уильям вместо этого выбрал часы Cartier.

"Я помню, когда я держал маму за руку, когда был маленьким мальчиком, и это кольцо всегда причиняло мне боль, потому что оно было таким большим", — рассказывал ранее принц Гарри.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Однако когда Уильяму все же пришло время обручиться, Гарри отдал кольцо старшему брату.

"Гарри отказался от своего драгоценного сокровища, единственной вещи, которую он сохранил от матери, он отдал своему брату. Это бескорыстно, хорошо и именно такой была Диана", — рассказывает дворецкий принцессы Дианы.

Напомним, как выглядят самые известные кольца членов королевской семьи Великобритании.

Также Фокус писал о предстоящем появлении Кейт Миддлтон в клипе известного диджея.