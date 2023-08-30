Гормоны и вес. Диетолог рассказала, как избавиться от ожирения, вызванного кортизолом

Гормоны играют очень важную роль в организме, и от их баланса зависит благополучие и здоровье. Если какой-то из гормонов не в норме, возникает дисбаланс, который влияет, в том числе и на вес. Специально для Фокуса диетолог Анна Безык рассказала о том, как кортизол влияет на наш вес.

Сложности в похудении часто связывают с нарушением питания или недостаточной физической активностью, но, прилагая еще больше усилий и сильнее урезая рацион, ничего не меняется. Иногда всему виной разбушевавшиеся гормоны. Диетолог-нутрициолог Анна Безык рассказывает Фокусу, как кортизол влияет на вес, как заподозрить у себя кортизольное ожирение и, главное, как помочь.

Кортизол – гормон стресса и часто именно он виноват в том, что вы не можете похудеть. Высокий уровень кортизола заставляет организм превращать сахар в крови в жир, увеличивая количество жировой ткани. Увы, в нынешних обстоятельствах, рекомендация расслабиться порой звучит как насмешка, но справиться с данной проблемой во многом поможет именно контроль стресса и переживаний, и сокращение кофеина.

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"Кортизол вырабатывается корковым слоем надпочечников, его уровень возрастает при стрессе, а мы знаем, что стресс – это не только эмоции, но и вирусы, бактерии, аутоиммунные заболевания, воспаления", — говорит Анна Безык.

Рекомендация специалистов регулярно проводить чекап организма на самом деле крайне важна, так как помогает вовремя обнаружить проблему и устранить ее без последствий и стресса для организма.

"Под влиянием кортизола растет число и размер клеток жировой ткани. Там где есть дисбаланс кортизола, там есть нарушение углеводно-липидного обмена. Также нарушение кортизола снижает мышечную силу и переносимость физических нагрузок, сливается белок, вследствие чего появляются отеки, снижается либидо", — говорит диетолог.

Как видите, проблемы не только в лишнем весе, дисбаланс кортизола в организме влияет на ваше здоровье и качество жизни в целом.

Как заподозрить?

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"Визуально жировая масса растет в области талии, рук и спины – это наиболее опасный вид ожирения – висцеральное", — говорит Анна Безык.

Висцеральное ожирение опасно тем, что жировая ткань обладает самостоятельной гормональной активностью, а это означает рост лептина и воспаление. Известно, что воспаление в организме может быть причиной массой заболеваний, от гормонального дисбаланса до гипертонии и диабета.

К симптомам кортизольного типа набора веса также относят:

худые ноги и большой живот;

часто холка в области шеи;

отеки на лице;

растяжки багрового цвета

частые кровоподтеки на коже, из-за ломкости капилляров;

повышенное артериальное давление;

заторможенность, низкая работоспособность, недомогания, депрессивные состояния.

У женщин: скудные менструации или их отсутствие, избыточный рост волос на теле и лице, угри, частичное облысение, сальная кожа.

У мужчин: половая слабость, снижение либидо, уменьшение объема яичек.

Если вы нашли у себя вышеперечисленные симптомы, важно обратиться к врачу для обследования и дальнейшего лечения.

"Диагностика кортизола проводится в слюне, в 4 точках. Не в крови, и не в моче. Дополнительно также следует обратить внимание на калий, натрий, липидограмму", — советует диетолог

Как себе помочь?

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Сон. Все знают, что многие жизненно важные гормоны вырабатываются в ночное время, поэтому рекомендация ложиться спать до 23:00, является не просто пустым звуком. Сон – чрезвычайно важен для нашего здоровья и нормального функционирования организма.

"Во-первых, нужно полноценно высыпаться. Кому-то достаточно убрать гаджеты, а кому-то будет нужна медикаментозная коррекция, но всем поможет магний, мелатонин, алора, медитация и отказ от 5 чашек кофе в день", — говорит Анна Безык.

Питание. "Не нужно исключать углеводы, ешьте сбалансированную пищу, откажитесь от переработанных продуктов и сахара. Не нужно гнаться за весом и резко снижать калорийность пищи, так как это вызовет скачки содержания глюкозы, что организм воспринимает как стрессовое состояние и стимулирует выброс избыточного кортизола", — говорит диетолог.

Кроме того, нутрициолог советует не исключать соль из рациона, так как бессолевые диеты приводят лишь к усилению синтеза кортизола.

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Также справиться с кортизольным типом ожирения поможет:

физическая активность в первой половине дня;

массаж, йога;

работа со стрессом;

эфирные масла;

чай с мелиссой, ромашкой, пустырником;

нормализация углеводного обмена;

полноценный отдых.

Анна Безык советует абстрагироваться и на некоторое время отключить бесконечное чтение новостей, максимально избегать любых стрессовых факторов и снизить нагрузку в работе.

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