Ольга Куриленко в нежном платье посетила Венецианский кинофестиваль-2023 (фото)

Уроженка Бердянска появилась на фотоколле картины "О деньгах и крови", в которой исполнила главную роль.

43-летняя украино-французская актриса Ольга Куриленко посетила второй день 80-го Венецианского кинофестиваля в Италии. Об этом пишет Daily Mail.

Событие будет проходить на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года и официально признано FIAPF (Международная федерация ассоциации кинопродюсеров). Фестиваль открылся премьерой итальянского фильма "Команданте" режиссера Эдоардо Де Анджелиса.

Ольга Куриленко, которая родилась в Бердянске, появилась на публике во время второго дня кинособытия в нежно-розовом платье на бретельках от ливанского дизайнера Elie Saab.

"Девушка Бонда" посетила фотоколл картины D'Argent Et De Sang ("О деньгах и крови"), будущего французского мини-сериала, в котором она сыграла главную роль.

Ольга Куриленко Фото: Getty Images

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Ольга Куриленко Фото: Getty Images

Сверху и снизу платья были белые вышитые цветы. Свой потрясающий ансамбль украинка соединила с блестящими туфлями на каблуках и завязала длинные темные волосы в высокий хвост.

Команда картины "О деньгах и крови" в Венеции Фото: Getty Images

Также Ольга добавила к элегантному образу серебряные серьги-кольца и золотую цепочку.

Ольга Куриленко в Венеции

Напомним, Ольга Куриленко появилась на публике в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о съемках Ольги Куриленко в боевике, в котором она сражалась с российским олигархом.