Ни дня без эпатажа: Канье Уэст и Бьянка Цензори босиком отправились в бутик Balenciaga

Рэпер и его супруга решили одеться чуть поскромнее, но эпатажа от этого не убавилось.

Американский рэпер Кань Уэст и его предполагаемая жена Бьянка Цензори вот уже месяц находятся в Италии, где успели знатно оскандалиться как из-за слишком откровенных нарядов девушки, так и из-за их выходок на лодке, когда они устроили недвусмысленные утехи в речном такси. Итальянцы требуют оштрафовать пару за неподобающую одежду и непристойное поведение и не скупятся на гневные комментарии в соцсетях. Видимо, американские гости учли критику, и их последнее появление на публике оказалось довольно безобидным в сравнении с прошлыми, пишет Page Six.

Канье и Бьянка посетили бутик Balenciaga во Флоренции, который персонал предварительно закрыл для других клиентов. Цензори продемонстрировала свои формы в обтягивающем белом макси-платье на тонких бретелях. Через него отчетливо было видно наличие нижнего белья, а плотная вставка на груди закрывала соски. Однако прозрачность наряда с лихвой компенсировало декольте, из которого грудь девушки едва не выпрыгивала.

Волосы Бьянка зачесала на боковой пробор и покрыла гелем, а на лице у нее практически не было макияжа.

Что касается Канье, то он надел черное кожаное пальто поверх черной рубашки с длинными рукавами и мешковатые брюки. Голову музыкант традиционно замотал футболкой.

И Уэст и Цензори были босиком.

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После 45-минутного шопинга они отправились в отель, где наслаждались аперитивом с друзьями.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян, увидев фотографии Канье и Бьянки из Италии, была очень смущена и огорчена, поскольку не знает, как объяснить поведение Уэста их четырем детям. Кроме того, образы Цензори напоминают ей не самые лучшие модные выходы во время брака с рэпером.

Мы также рассказывали, что туфли Бьянки раскритиковали в сети.