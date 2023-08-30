Туфли Бьянки Цензори за $1490 раскритиковали в сети

В комментариях пользователи отмечают, что туфли выглядят так, будто вот-вот развалятся.

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29-летний архитектор из Мельбурна Бьянка Цензори, больше известная публике как жена скандального рэпера Каньэ Уэста, в последний месяц не сходит со страниц таблоидов из-за своих откровенно скандальных нарядов, которые надевает, появляясь на улицах итальянских городов во время продолжающегося отпуска с мужем. Зеваки рассмотрели ее тело уже во всех подробностях, поскольку девушка стабильно надевала облегающие капроновые колготы, прозрачные топы и не носила бюстгальтер. Однако есть одна деталь, которая обращала на себя особенное внимание. Речь идет о белых туфлях-лодочках Ferragamo "Eva" стоимостью 1490 долларов, с заостренным закрытым носком и необычными каблуками-катушками, из-за которых они кажутся почти неустойчивыми, пишет Daily Mail.

Впервые Цензори была замечена в своей любимой обуви 5 августа, когда она и Уэст отправились на романтическую прогулку по Тоскане. Затем в них же она была 20, 23 и 27 августа.

Модель оставила мало простора для воображения в прозрачном кремовом бикини и леггинсах, дополнив образ коричневым топом и серебряными кольцами. Каждый раз эта обувь завершала какой-нибудь очередной "голый" наряд. В другие дни выхода на публику Бьянка, как и ее супруг, была босиком.

Те самые туфли от Ferragamo, в которых Бьянка Цензори гуляет по Италии Фото: Ferragamo GB

Пользователи уже недоумевают в сети по поводу обуви Цензори.

"У нее только одна пара туфель?", "Отвратительные. Несмотря на все эти деньги, у нее есть только одна пара уродливых белых туфель, в которых она, похоже, не может ходить, не считая тысяч пар колготок, которые у нее есть, и которые она носит как любой мыслимый предмет одежды, в том числе и как шляпу", "Это единственная обувь, которую она взяла с собой?", "Все ее туфли выглядят так, будто она неправильно в них ходит или что-то в этом роде. Каблуки выглядят так, будто вот-вот рухнут в любой момент", "Пятки должны быть погнуты или сломаны? Странно. Но это в порядке вещей", "Ее туфли выглядят так, будто вот-вот развалятся", "Ей нужно сжечь эти туфли", – пишут в комментариях.

Как известно, итальянцы не на шутку возмущены тем, как одевается Цензори в их консервативной стране, и требуют от властей наказать ее за нарушение морально-этических норм в консервативной католической стране.

Широко распространено мнение, что за всеми недавними и противоречивыми образами Цензори стоит Уэст, который раньше так же следил за стилем Ким Кардашьян и Джулии Фокс.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян стыдно за поведение Канье Уэста и Бьянки Цензори, и она не знает, что говорить своим детям.