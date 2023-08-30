Туфлі Б'янки Цензорі за $1490 розкритикували в мережі

У коментарях користувачі зазначають, що туфлі мають такий вигляд, ніби ось-ось розваляться.

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29-річна архітекторка з Мельбурна Б'янка Цензорі, більше відома публіці як дружина скандального репера Каньє Веста, протягом останнього місяця не сходить зі сторінок таблоїдів через своє відверто вульгарне вбрання, яке вдягає, з'являючись на вулицях італійських міст під час тривалої відпустки з чоловіком. Роззяви роздивилися її тіло вже у всіх подробицях, оскільки дівчина стабільно одягала обтислі капронові колготи, прозорі топи і не носила бюстгальтер. Однак є одна деталь, яка звертала на себе особливу увагу. Йдеться про білі туфлі-човники Ferragamo "Eva" вартістю 1490 доларів, із загостреним закритим носком і незвичними підборами-котушками, через які вони здаються майже нестійкими, пише Daily Mail.

Уперше Цензорі була помічена у своєму улюбленому взутті 5 серпня, коли вона і Вест вирушили на романтичну прогулянку Тосканою. Потім у них же вона була 20, 23 і 27 серпня.

Модель залишила мало простору для уяви в прозорому кремовому бікіні і легінсах, доповнивши образ коричневим топом і срібними кільцями. Щоразу це взуття завершувало якесь чергове "голе" вбрання. В інші дні виходу на публіку Бьянка, як і її чоловік, була босоніж.

Ті самі туфлі від Ferragamo, в яких Б'янка Цензорі гуляє Італією Фото: Ferragamo GB

Користувачі вже дивуються в мережі з приводу взуття Цензорі.

"У неї тільки одна пара туфель?", "Огидні. Незважаючи на всі ці гроші, у неї є тільки одна пара потворних білих туфель, у яких вона, схоже, не може ходити, не рахуючи тисяч пар колготок, які в неї є, і які вона носить як будь-який мислимий предмет одягу, зокрема і як капелюх", "Це єдине взуття, яке вона взяла з собою?", "Усі її туфлі мають такий вигляд, ніби вона неправильно в них ходить чи щось на кшталт цього. Підбори виглядають так, ніби ось-ось заваляться в будь-який момент", "П'яти мають бути погнуті або зламані? Дивно. Але це в порядку речей", "Її туфлі виглядають так, ніби ось-ось розваляться", "Їй потрібно спалити ці туфлі", — пишуть у коментарях.

Як відомо, італійці не на жарт обурені тим, як одягається Цензорі в їхній консервативній країні, і вимагають від влади покарати її за порушення морально-етичних норм у консервативній католицькій країні.

Широко поширена думка, що за всіма нещодавніми і суперечливими образами Цензорі стоїть Вест, який раніше так само стежив за стилем Кім Кардаш'ян і Джулії Фокс.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян соромно за поведінку Каньє Веста і Б'янки Цензорі, і вона не знає, що говорити своїм дітям.