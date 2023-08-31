Брат принцессы Дианы показал ее детское фото в годовщину смерти

По словам Чарльза Спенсера, без Дианы мир уже не тот.

31 августа исполняется 26 лет со дня смерти принцессы Дианы, которая погибла в парижском тоннеле Pont de l'Alma, когда автомобиль Mercedes Benz с ней в салоне на большой скорости врезался в бетонную опору. По этому случаю ее младший брат Чарльз Спенсер, который живет в семейном поместье Олторп-хаус, где выросла Диана, опубликовал архивное фото. На нем он совсем еще ребенком позирует рядом с сестрой. Будущая мать наследников британского престола в красивом летнем платье нежно обняла его за плечи.

"Никогда, никогда не забуду тот день. Без нее мир уже не тот", – говорится в подписи к снимку.

Чарльз и Диана Спенсеры Фото: Charles Spencer/Instagram

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"Очаровательное фото. Диана была такой милой и, я уверена, еще и лучшей старшей сестрой. Я выросла, любя Диану, как и большинство людей в этом мире. Вы помогаете сохранить ее доброту и дух, оставаясь тем человеком, которым вы являетесь. Спасибо за это", "Соболезнования тебе, Чарльз, сегодня день, когда нужно вспомнить, что, прежде всего, Диана была твоей сестрой. Кем бы она ни была для всех нас, – это самый важный аспект этого дня. С любовью, из Новой Зеландии", "Я всегда буду помнить, как мой отец разбудил меня в этот день много лет назад. Он не был человеком, который не часто проявлял эмоции, но в то утро у него были слезы на глазах. Думаю о тебе сегодня", – пишут под снимком пользователи.

Как известно, Диана похоронена на острове на территории родового поместья, которое ранее граф описывал как "оазис спокойствия". Она скончалась от травм, полученных по время ДТП. На тот момент ее сыновьям, принцам Уильяму и Гарри, было всего 15 и 12 лет соответственно.

Вместе с принцессой в авто был ее бойфренд, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед, который тоже не выжил.

В ту злополучную ночь, несмотря на заявленное ограничение скорости 30 миль в час (48 км), водитель Дианы, Анри Поль, вел авто ко входу в автомобильный туннель на мосту Pont de l'Alma в Париже со скоростью примерно 70 миль в час (112 км). По имеющимся данным, Поль не справился с управлением и врезался в столб посреди тоннеля.

Несмотря на очевидные тяжелые ранения, полученные в аварии, причиной смерти принцессы могла послужить куда более мелкая, но коварная травма. В 2019 году доктор Ричард Шеперд, ведущий британский судебно-медицинский патологоанатом, пришел к выводу, что Диана умерла от крошечного разрыва в вене ее легкого.

"Ее конкретная травма настолько редка, что, вероятно, за всю карьеру мне не попадалось второго такого случая", — написал Шеперд в своей книге "Неестественные причины". Он считает, что если бы бывшая жена принца Чарльза была пристегнута, то она бы наверняка выжила.

Ранее Фокус писал, что к 60-летию Дианы в Затонувшем саду Кенсингтонского замка появилась ее статуя. На церемонии открытия присутствовали оба сына покойной принцессы.