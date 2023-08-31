Принц Гарри заявил, что его никто не поддерживал после смерти принцессы Дианы

Вчера на Netflix состоялась примера нового сериала принца Гарри, где он сделал ряд скандальных заявлений.

Герцог Сассекский снова обвиняет членов королевской семьи, заявив, что он не получил поддержки после смерти своей матери, принцессы Дианы в 1997 году. Кроме того, по его словам, никого не было рядом с ним, когда он вернулся домой с посттравматическим стрессовым расстройством после службы в Афганистане. Об этом он рассказал в своем новом сериале Netflix "Сердце непокоренного", премьера которого состоялась в среду, пишет РageSix.

"Спусковым крючком для меня стало возвращение из Афганистана, но все, что всплывало на поверхность, относилось к… 1997 году, начиная с 12-летнего возраста, — сказал герцог Сассекский. — Самая большая проблема для меня заключается в том, что никто вокруг меня не может по-настоящему помочь".

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"Самой большой проблемой для меня было то, что никто из окружающих не мог мне по-настоящему помочь, — продолжил он. — У меня не было ни структуры поддержки, ни сети, ни экспертного совета, чтобы определить, что же на самом деле со мной происходит".

Принцесса Диана и принц Гарри Фото: Getty

38-летний Гарри рассказал, что он "подавлял" свою травму от потери матери в "столь юном возрасте" и "никогда не осознавал" своих эмоций, пока все это "не вырвалось наружу". Однако только спустя длительное время, когда он понял, что ему трудно, герцог обратился за помощью к специалисту.

"К сожалению, как и большинство из нас, впервые о терапии задумываешься, когда лежишь на полу в позе эмбриона и, возможно, жалеешь, что не справился с этим раньше", — сказал он.

Принц Гарри утверждает, что работать с травмой, полученной в юном возрасте, он начал только в возрасте 28 лет.

"У меня не было никаких эмоций, я не мог плакать, не мог чувствовать. Я не знал этого в то время, — говорит он в сериале. — И только позже, в возрасте 28 лет, в моей жизни случилось обстоятельство, при котором первые несколько пузырьков начали выходить наружу, а потом вдруг как будто кто-то тряхнул, и все пошло "пуф"… а потом наступил хаос".

Напомним, Гарри уже рассказывал о том, что после трагической гибели Дианы его семья не проявила к нему должного сочувствия и поддержки. В своих скандальных мемуарах "Запасной" Гарри утверждал, что его отец, король Чарльз III, даже не обнял его, когда они узнали о трагической гибели Дианы в автокатастрофе.

Мемуары принца Гарри "Запасной" Фото: Getty Images

"Папа не обнял меня. Он не умел проявлять эмоции в обычных обстоятельствах, как же можно было ожидать, что он проявит их в такой кризисной ситуации?" — написал Гарри в книге, которая была выпущена в январе.

Ранее Фокус писал, что мемуары принца Гарри "Запасной" стали самой выбрасываемой книгой этого лета.