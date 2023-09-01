Сэм Асгари рассказал, что у него общего с Леонардо Ди Каприо

Почти экс-муж Бритни Спирс недоволен тем, что забастовка в Голливуде парализовала киноиндустрию, оставив его без работы.

Без пяти минут бывший муж американской поп-певицы Бритни Спирс Сэм Асгари на фоне громкого развода решил воспользоваться ненадолго открытым окном возможностей, чтобы, пока его имя еще на слуху, пробиться в кино. В частности, он уже заявил, что между ним и оскароносным Леонардо Ди Каприо есть кое-что общее, пишет TMZ.

Мужчина вышел на марш против забастовки SAG-AFTRA в Бербанке, Калифорния, где его и поймали журналисты, которых весьма интересовала личная жизнь бывшего фитнес-тренера.

По словам Асгари, забастовка поставила его в такое же затруднительное положение, как и Леонардо Ди Каприо.

"Мы здесь не для того, чтобы говорить о моей личной жизни. Мы здесь, чтобы привлечь внимание к моим братьям и сестрам, которые упорно трудятся и борются за мое будущее".

Сэм, который ранее появлялся в таких шоу как PBC, Black Monday и Hacks, сказал, что сосредоточен на прекращении забастовок SAG-AFTRA и WGA, практически парализовавших отрасль.

"Я надеюсь, что все разрешится очень быстро, и мы все сможем вернуться к тому, что мы любим делать больше всего, а именно к созданию искусства и вдохновению людей", – заявил он.

На вопрос о том, что у него нет работы, Асгари ответил:

"В этом суть этой забастовки – у меня столько же рабочих мест, сколько у Леонардо Ди Каприо".

У Асгари и Ди Каприо есть незавершенные проекты, поскольку индустрия остановлена из-за продолжающейся остановки производства.

На сегодня самая заметная киноработа Асгари – роль в комедии "Большое лото смерти" режиссера Пола Фейга с Джоном Синой, Симу Лю, Аквафиной и Шоном Уильямом Скоттом в главных ролях.

Асгари снимается в рекламе одежды в ожидании окончания забастовки в Голливуде

У Ди Каприо сейчас пять проектов, работа над которыми приостановлена на время забастовки. Это "Переполненная комната", "Джим Джонс", "Пари: Повесть о кораблекрушении", "Мятеж" и "Убийство и Рузвельт".

Ранее Фокус писал, что Асгари решил после разрыва с Бритни Спирс плотно заняться карьерой в кино, а также организацией концертов. Он рассчитывает уйти из брака с Бритни не с пустыми руками. Певица же пока что оплачивает ему аренду дорогой квартиры.