Бритни Спирс показала поклонникам новую татуировку (видео)

У знаменитости довольно большая коллекция татуировок по всему телу.

41-летняя американская певица Бритни Спирс, которая в настоящее время переживает разрыв со своим мужем Сэмом Асгари, продемонстрировала своим подписчикам новую татуировку на пикантном месте.

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На видео, которым она поделилась в своем Instagram-аккаунте, звезда поп-музыки показала изображение змеи, сделанное красными чернилами. Новая татуировка появилась на пояснице под старой в виде феи.

"Моя новая татуировка со змеей, ребята. Я так взволнована, да", — сказала она в клипе.

В кадре Спирс предстала в белых джинсовых шортах с низкой талией и в укороченном топе с открытыми плечами и цветочным принтом. Она также показала процесс нанесения татуировки и добавила: "На самом деле это не так уж и больно".

У 41-летней Бритни коллекция татуировок по всему телу. Помимо изображения феи, у нее есть двойные кресты под бедрами, отпечаток губ на талии и лоза на ноге. Она даже раньше увлеклась временными татуировками хной, которые в 2020 году нанесла по всему телу.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс подогрела слухи о новом романе.