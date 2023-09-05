Владимир Дантес ответил на вопросы о свадьбе с Дашей Кацуриной (видео)

Об их романтических отношениях стало известно летом 2022 года.

35-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес рассказал об отношениях с Дашей Кацуриной. Мини-интервью музыкант дал YouTube-каналу Люкс ФМ.

Ведущий программы "33 вопроса" Евгений Фешак поинтересовался у Дантеса, когда они с Дашей Кацуриной планируют сыграть свадьбу. Впрочем, певец пока не готов ответить на такой вопрос, поскольку не хочет праздновать событие во время войны, когда в стране умирают люди. Однако и не осуждает украинцев, которые сейчас создают семьи и организовывают свадьбы.

Касательно отношений с Дашей, певец рассказал, что она — его любимый человек, друг и партнер.

"Она мой любимый человек, человек, с которым я развиваюсь рядом, человек, которого я люблю и который меня любит, несмотря ни на что", — отметил бывший муж Нади Дорофеевой.

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Владимир Дантес

Дантес рассказал, что им с Дашей трудно даются отношения на расстоянии, ведь сейчас дизайнер живет с двумя детьми в Варшаве. Однако время от времени приезжает в Украину.

Об их романе официально стало известно в июне 2022 года. За несколько месяцев до того Дантес объявил о разводе с певицей Надей Дорофеевой, а его девушка — с ресторатором Михаилом Кацуриным.

Владимир Дантес и Даша Кацурина с детьми

Летом 2023 года Дорофеева и Кацурин поженились после более года отношений.

Напомним, в день рождения мамы Дантеса, 27 июля 2023 года, семья отправилась в Ивано-Франковскую область.

Также Фокус писал о редких фото Владимира Дантеса и Даши Кацуриной.