Держитесь подальше: 8 самых вредных углеводов, от которых вы набираете вес

Все углеводы могут быть частью здорового и сбалансированного рациона, но некоторые из них полезные и несут вашему организму пользу, а другие – способствуют набору лишнего веса.

Когда вы слышите слово "углеводы", скорее всего, вы сразу думаете о таких продуктах, как макароны и хлеб, или о модных диетах, которые требуют исключения всех углеводов, чтобы повлиять на более быструю потерю веса. Но углеводы бывают разные и служат основным источником энергии для вашей нервной системы. Прежде чем выбирать, какие углеводы включать в свои блюда и перекусы, важно знать, что не все они одинаковы. Все углеводы могут быть частью здорового питания, но некоторые из них следует ограничить в своем ежедневном рационе. Об этом пишет Eat This, Not That.

Углеводы, которые обычно считаются самыми вредными для здоровья, представляют собой формы добавленного сахара. Нет недостатка в исследованиях, показывающих негативные последствия рациона питания с высоким содержанием сахара. Повышение триглицеридов в крови, высокий уровень сахара и повышенное кровяное давление — это лишь некоторые из последствий питания, в котором много добавленных сахаров.

Выбирая углеводы, ищите варианты без добавленного сахара. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует женщинам ограничить потребление до 25 граммов в день, а мужчинам — не более 36 граммов. Вам также следует искать углеводные продукты, которые содержат клетчатку, она способствует пищеварению и усиливает чувство сытости. Если вы сомневаетесь, держитесь подальше от 8 самых вредных углеводов.

Джемы

Джемы в банках и желе могут быть концентрированным источником добавленного сахара. Хотя они обычно изготавливаются из фруктов, вы обнаружите, что некоторые бренды добавляют в свои продукты по весу больше сахара, чем фруктов. Поскольку некоторые варианты содержат 50 калорий на столовую ложку и все они состоят из углеводов, эти пустые калории вряд ли надолго подарят сытость после утреннего тоста. Откажитесь от покупного желе и попробуйте приготовить его самостоятельно дома. Это можно легко сделать, нагрев замороженные ягоды, смешав их с семенами чиа и размяв вилкой. В результате получается плотная, натурально сладкая паста, насыщенная питательными веществами и не требующая добавления сахара.

Йогурт с наполнителями

Обычный йогурт может быть отличным источником важных питательных веществ, таких как кальций, белок и пробиотики. К сожалению, многие варианты йогурта с добавками также содержат добавленный сахар. Хотя это и не отменяет положительных качеств йогурта, но оно делает ароматизированный йогурт менее полезным вариантом. Вместо такого йогурта купите простой йогурт и добавьте в него свежие фрукты (или ложку домашнего джема). Если предпочитаете покупной ароматизированный йогурт, поищите варианты без добавления сахара. Во многих случаях йогурт с наполнителем подслащивают низкокалорийным подсластителем, например, стевией.

Выпечка

Кому не нравится свежеиспеченная булочка или пончик со сгущенкой? Хотя содержание сахара в некоторых глазированных пончиках или круассанах с шоколадной начинкой просто огромно. Кексы, приготовленные в промышленных масштабах, являются общеизвестным источником добавления сахара, и многие из них содержат очень много жира. Это делает их нездоровым источником углеводов, поэтому следует ограничить их в своем рационе. Вместо того, чтобы покупать, попробуйте приготовить их самостоятельно дома, используя цельнозерновую муку и мед вместо традиционного сахара. Добавьте немного тертой моркови или кабачков, чтобы получить больше клетчатки и сделать кексы еще полезнее.

Белый хлеб

Воздушный хлеб, несомненно, вкусен, но в нем не хватает многих важных питательных веществ. В большинстве белых хлебов вы не найдете клетчатки или большого количества белка, а вот сахар — запросто. Цельнозерновые продукты обычно имеют более высокое содержание клетчатки и белка, а также содержат больше необходимых питательных веществ, таких как витамины группы B. Выбирая цельнозерновой хлеб, следите за добавлением сахара и выбирайте варианты, содержащие не менее 2 граммов клетчатки.

Сладкие хлопья

Учитывая так много злаков, доступных на рынке, может быть сложно отличить хорошие от плохих. Выбирая крупы, в первую очередь обратите внимание на содержание добавленного сахара. В идеале это количество должно быть ниже 5 граммов на порцию и как можно ближе к нулю. Помимо сахара, ищите варианты, в которых содержится не менее 2 граммов клетчатки, а еще лучше — больше. Сладкие хлопья могут стать быстрым завтраком, но они также могут привести к быстрому приливу и падению энергии, что вызовет еще большую тягу к сахару. Откажитесь от сахара и выберите волокнистые продукты для получения более устойчивой энергии.

Конфеты

Конфеты могут быть одним из худших источников углеводов. Конфеты со вкусом фруктов и шоколада не только содержат большое количество добавленного сахара, но во многих вариантах вы найдете пищевые красители, насыщенные жиры и огромное количество калорий. Кроме того, в конфетах не хватает клетчатки, витаминов и минералов, что делает их плохим источником калорий. Время от времени небольшая порция конфет — это нормально, но замените свою ежедневную привычку есть сладости на более здоровые варианты, которые удовлетворять вашу потребность в сладком.

Мороженое

Подобно конфетам, мороженое содержит калории, добавленный сахар и насыщенные жиры. Одна порция может содержать более 200 калорий. Вместо традиционного мороженого попробуйте приготовить более натуральный и полезный вариант дома, смешав замороженные бананы с ореховым маслом и посыпав его шоколадной крошкой с низким содержанием сахара.

Сладкий кофе

Обычная чашка черного кофе очень низкокалорийна и не содержит сахара. Однако добавьте ароматизаторы и сиропы, и вы получите напиток с добавлением сахара. Популярные подслащенные кофейные напитки могут содержать сотни калорий и больше сахара, чем допустимо суточной нормой. Если черный кофе вам не подходит, попробуйте подсластить кофе стевией или использовать молоко, чтобы снизить кислотность, вместо сахара. Несладкий латте — отличный вариант, который содержит белок без добавления сахара, что делает этот кофейный напиток более полезным для здоровья.

