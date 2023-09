7 секретных способов, которые за месяц помогут уменьшить талию

Стремление к более тонкой талии иногда напоминает блуждание по лабиринту без карты. А учитывая всю противоречивую информацию вокруг, путь к подтянутому животу может оказаться совершенно запутанным.

Но не спешите расстраиваться, вам не обязательно соблюдать кето-, палео-, веганскую, вегетарианскую, плотоядную диету или какую-либо другую модную диету, чтобы похудеть. Вместо этого вы можете выработать привычки здорового образа жизни, которые будут способствовать долгосрочной потере веса. Эти привычки помогут вам достичь цели по похудению и получить стройную талию уже через 30 дней. Об этом пишет Eat This, Not That.

Это не волшебный метод, поэтому давайте будем честными: все люди разные, но привычки, описанные здесь, безусловно, направят вас на правильный путь. Наверняка вы слышали о некоторых из них, а другие могут быть совершенно новыми, но все они преследуют одну цель: уменьшить талию. И поможет с этим разобраться сертифицированный личный тренер и дипломированный диетолог с Джианной Маси.

Поднимите свой NEAT

Фото: Getty Images

NEAT означает термогенез активности без упражнений. По сути, это необычный способ описать все калории, которые вы сжигаете, занимаясь деятельностью, не связанной с физическими упражнениями, например, прогуливаясь по офису или наводя порядок в доме. По данным Национального института здравоохранения (NIH), ежедневное увеличение NEAT способствует здоровому контролю веса и помогает предотвратить ожирение.

"Активность без упражнений. Термогенез — это движение, которое мы совершаем в течение дня вне структурированных тренировок. Наше общее движение в течение дня составляет наш общий ежедневный расход энергии. Планируйте прогулки или передвижение по дому вне структурированных тренировок в течение дня", — говорит Маси.

Ешьте достаточно белка

Протеин часто рекламируют за его преимущества в потере веса, и на это есть веские причины. Этот макронутриент не только помогает вам чувствовать себя сытым, но также имеет решающее значение для восстановления и роста мышц, особенно если вы добавляете силовые тренировки. Исследования показывают, что употребление большего количества белка помогает снизить массу тела, сохраняя при этом мышечную массу. Выбирайте нежирные источники белка, такие как курица, рыба или растительные белки.

"Рекомендуемый диапазон может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от ваших целей. Хорошая отправная точка для здорового взрослого человека — это от 0,7 до 1 грамма, умноженного на массу тела, что составляет общую дневную норму", — говорит Маси.

Добавьте силовые тренировки

Фото: Freepik

Нет, поднятие тяжестей не сделает вас громоздким; это сделает вас подтянутым и стройным. Наращивание мышечной массы является ключевым моментом в потере веса, поскольку мышцы сжигают больше калорий, чем жир, даже когда ваше тело отдыхает. Кроме того, силовые упражнения, ориентированные на корпус могут помочь сформировать область талии.

Маси говорит: "Мышечная масса позволяет вам есть больше еды, лучше регулировать уровень сахара в крови и чувствовать себя сильнее. Старайтесь заниматься тренировками с отягощениями минимум два-три дня в неделю".

Ешьте овощи

Овощи просто необходимы, если вы хотите сделать талию тоньше. Насыщенные клетчаткой, они помогают вам чувствовать сытость, регулируют уровень сахара в крови и сдерживают неприятную тягу к сладкому. "Овощи содержат полезные микроэлементы и ценную клетчатку, которые помогут вам оставаться сытыми и здоровыми", — утверждает Маси.

Отдавайте предпочтение фруктам

Фото: Freepik

Сладкие, сочные и вкусные фрукты — это природный десерт. Они предлагают сладость, которую вы можете так жаждать, с дополнительными преимуществами клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Кроме того, фрукты могут обуздать тягу к еде, помогая вам не сбиться с цели по снижению веса. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что употребление фруктов связано со снижением риска абдоминального ожирения на 12%.

"Некоторые люди избегают фруктов, но они полезны для вашего веса и самочувствия", — говорит Маси. "Фрукты богаты клетчаткой, водой, а также ценными антиоксидантами и питательными веществами, необходимыми вашему организму".

Ограничьте гаджеты перед сном

Исследования показывают, что экраны излучают синий свет, который может нарушить выработку мелатонина (гормона сна). Хороший ночной отдых имеет решающее значение для контроля веса, поскольку сон помогает регулировать гормоны аппетита. Кроме того, качественный сон связан с увеличением потери жира.

Маси говорит: "Хотя получить дополнительные часы сна непросто, контролируйте то, что вы можете контролировать, выключая экраны за полчаса до сна. Больше сна помогает лучше сигнализировать о насыщении и дает вам больше энергии".

Ограничьте алкоголь

Фото: Getty Images

Мы все любим время от времени выпить вина, но алкоголь очень хитрый, а все из-за своей калорийности. Он может повысить аппетит и уменьшить скованность, повышая вероятность выбора нездоровой пищи. Наслаждайтесь алкоголем в умеренных количествах, чтобы держать размер своей талии под контролем.

"Алкоголь не только напрямую влияет на вашу талию, но также нарушает сон и восстановление", — говорит Маси. "Попробуйте более легкую версию или коктейль, который становится все более популярным".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту