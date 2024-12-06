Женщина узнала о странном способе сна своего парня и собирается его бросить: в чем причина

Женщина рассказала, что узнала об этом через некоторое время после начала отношений и чувствовала себя довольно неприятно.

Недавно 40-летняя женщина рассказала о своем "потрясающем" партнере, с которым ей "действительно весело". Однако она была озадачена и подумывает разойтись с мужем из-за его странного способа спать. Он живет и делит постель со своей бывшей, с которой у них есть общие дети, пишет Mirror.

Женщина рассказала, что на первых свиданиях она не знала о совместном проживании парня с его бывшей девушкой. Когда же она узнала, то почувствовала, что "слишком глубоко погрязла", чтобы покинуть его из-за большой симпатии.

По словам героини, она почувствовала себя довольно неприятно. Впоследствии она чувствовала себя "потрясенной, опустошенной, наивной и доверчивой", "такой беззащитной из-за отсутствия границ". Она спрашивала себя, будут ли их отношения такими всегда, если она решит быть вместе с этим парнем.

В комментариях люди отмечали, что у парня и его бывшей "есть чувства друг к другу, поскольку "они не просто делят постель как друзья". Женщину призывали "уйти" от него, хоть это было бы трудно.

"О, Боже. Ты знаешь ответ. Они бы не делили постель, если бы все кончилось. Уходи", — писали ей в комментариях.

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