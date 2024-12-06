Жінка дізналась про дивний спосіб сну свого хлопця і збирається його кинути: в чому причина

Жінка розповіла, що дізналась про це через деякий час після початку відносин та почувала себе досить неприємно.

Нещодавно 40-річна жінка розповіла про свого "приголомшливого" партнера, з яким їй "справді весело". Однак вона була спантеличена і подумує розійтись з чоловіком через його дивний спосіб спати. Він живе та ділить постіль зі своєю колишньою, з якою у них є спільні діти, пише Mirror.

Жінка розповіла, що на перших побаченнях вона не знала про сумісне проживання хлопця з його колишньою дівчиною. Коли ж вона дізналась, то відчула, що "занадто глибоко загрузла", щоб покинути його через велику симпатію.

За словами героїні, вона відчула себе досить неприємно. Згодом вона почувала себе "приголомшеною, спустошеною, наївною та довірливою","такою беззахисною через відсутність кордонів". Вона запитувала себе, чи будуть їхні стосунки такими завжди, якщо вона вирішить бути разом з цим хлопцем.

У коментарях люди зазначали, що у хлопця та його колишньої "є почуття один до одного, оскільки "вони не просто ділять постіль як друзі". Жінку закликали "піти" від нього, хоч це було б важко.

"О боже. Ти знаєш відповідь. Вони б не ділили постіль, якби все скінчилося. Іди", — писали їй в коментарях.

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