Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе обнародовали свой роман (видео)

Слухи об их отношениях ходили с начала 2023 года, однако это первый официальный выход пары.

26-летняя американская теледива Кайли Дженнер и 27-летний актер Тимоти Шаламе обнародовали свой роман в понедельник, 4 сентября 2023 года, когда они впервые вместе появились на публике на звездном шоу Бейонсе в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости были замечены за разговорами на стадионе SoFi в Инглвуде на видео, опубликованном в социальных сетях.

В то время, как Кайли разговаривала со своим возлюбленным, его видели, когда актер затягивался сигаретой. Судя по всему, дуэт прекрасно провел время, а молодая мама смеялась и запрокинула голову назад, глядя на своего спутника.

Дженнер надела костюм без рукавов, а волосы собрала в аккуратную прическу. Она украсила образ золотыми кольцами и серьгами. Тем временем голливудский актер был в полностью черном образе, который состоял из худи и черной кепки.

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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Концерт Бейонсе, который состоялся на 42-й день рождения певицы, привлек внимание многих звезд, среди которых были Адель, Джастин Бибер и Хейли Бибер, Зендая и Том Холланд.

Ранее было подтверждено, что Кайли и Тимоти все еще находятся в отношениях, несмотря на слухи о том, что актер фильма "Назови меня своим именем" "бросил" маму двоих детей.

Они встречались с начала апреля 2023 и не расставались, сообщали в TMZ.

Напомним, Кайли Дженнер стала вдохновением для создания трех кукол известного бренда.

Также Фокус писал о слухах касательно расставания Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе в начале августа 2023 года.