Дочь Хайди Клум воссоединилась со своим отцом (фото)

Певец Сил трогательно обратился к дочери в соцсети.

60-летний британский певец и четырехкратный обладатель "Грэмми" Сил воссоединился со своей 19-летней дочерью Лени в Нью-Йорке во время перерыва в мировом турне, которое длилось 39 дней. Семейным снимком музыкант делится в Instagram.

Сразу отметим, что Лени — биологическая дочь немецкой топ-модели Хайди Клум и менеджера "Формулы-1" Флавио Бриаторе. Впрочем, еще до рождения девочки отец отказался от нее. Лени удочерил второй муж Хайди Клум — музыкант Сил. Они были в официальном браке с 2005 по 2014 год.

"В Нью-Йорке с молодой женщиной, которая изменила мою жизнь к лучшему 19 [лет] назад", — написал в Instagram 60-летний R&B исполнитель.

"Спасибо Лени за то, что ты сделала меня лучшим человеком. Люблю тебя, папа", — добавил Сил.

В комментариях юная модель ответила: "Так мило! Я люблю тебя, папа!"

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Лени Клум с отцом

Сил начал встречаться со своей бывшей женой Хайди Клум после того, как она забеременела ребенком от бывшего бойфренда Флавио Бриаторе, и именно он присутствовал на ее родах в 2004 году.

Наполовину нигериец, наполовину бразилец, он официально удочерил Лени в 2009 — через четыре года после того, как он женился на Хайди на пляже в Мексике. Впрочем, в 2014 году они развелись. Сейчас топ-модель замужем за музыкантом Томом Каулитцом.

Хайди Клум с дочерью Лени Фото: heidiklum

Напомним, Лени Клум посетила вечеринку в Гамбурге.

Также Фокус писал о появлении Хайди Клум с дочкой на обложке глянца.