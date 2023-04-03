В стильном джинсовом костюме: Лени Клум на вечеринке "Fila Meets Leni Klum" в Гамбурге

После успеха последней кампании с Fila Лени Клум снова стала лицом культового итальянского бренда. Под девизом кампании "В движении", коллекция этого года символизирует разнообразие и урбанистичность — атрибуты, которые олицетворяет и сама юная модель.

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18-летняя Лени Клум продемонстрировала стильный джинсовый костюм на мероприятии, посвященном запуску Fila в Гамбурге. Об этом пишет Daily Mail.

Для модной вечеринки Deichmann в Hafenstudio юная модель надела костюм-двойку от Ganni: белую укороченную джинсовую куртку с золотой фурнитурой и белые джинсы с высокой талией в мешковатом стиле. Представляя свое сотрудничество с брендом, она дополнила свой образ белыми кроссовками Fila на высокой платформе. Что касается аксессуаров, Клум выбрала простые золотые аксессуары, украшенные блестящими драгоценными камнями.

Лени Клум Фото: Getty Images

"Мы рады, что Лени Клум снова стала лицом Fila для DEICHMANN. Обладая хорошим чувством моды и спортивного стиля, а также позитивной аурой, она является для нас прекрасным амбассадором бренда и партнером по сотрудничеству", — рассказал Хайнрих Дайхманн, председатель правления DEICHMANN SE.

18-летняя дочь Хайди Клум уверенно идет по стопам своей звездной матери. Недавно девушка опубликовала в своем Instagram пикантную фотографию.

Ее откровенный снимок был опубликован после того, как Хайди Клум поделилась тем, насколько она гордится Лени, которая строит модельную карьеру, изучая параллельно дизайн интерьеров в колледже.

Также Фокус писал, что Хайди Клум помогает своей дочери Лени в модельном бизнесе.