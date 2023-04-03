В стильном джинсовом костюме: Лени Клум на вечеринке "Fila Meets Leni Klum" в Гамбурге
После успеха последней кампании с Fila Лени Клум снова стала лицом культового итальянского бренда. Под девизом кампании "В движении", коллекция этого года символизирует разнообразие и урбанистичность — атрибуты, которые олицетворяет и сама юная модель.
18-летняя Лени Клум продемонстрировала стильный джинсовый костюм на мероприятии, посвященном запуску Fila в Гамбурге. Об этом пишет Daily Mail.
Для модной вечеринки Deichmann в Hafenstudio юная модель надела костюм-двойку от Ganni: белую укороченную джинсовую куртку с золотой фурнитурой и белые джинсы с высокой талией в мешковатом стиле. Представляя свое сотрудничество с брендом, она дополнила свой образ белыми кроссовками Fila на высокой платформе. Что касается аксессуаров, Клум выбрала простые золотые аксессуары, украшенные блестящими драгоценными камнями.
"Мы рады, что Лени Клум снова стала лицом Fila для DEICHMANN. Обладая хорошим чувством моды и спортивного стиля, а также позитивной аурой, она является для нас прекрасным амбассадором бренда и партнером по сотрудничеству", — рассказал Хайнрих Дайхманн, председатель правления DEICHMANN SE.
18-летняя дочь Хайди Клум уверенно идет по стопам своей звездной матери. Недавно девушка опубликовала в своем Instagram пикантную фотографию.
Ее откровенный снимок был опубликован после того, как Хайди Клум поделилась тем, насколько она гордится Лени, которая строит модельную карьеру, изучая параллельно дизайн интерьеров в колледже.
Также Фокус писал, что Хайди Клум помогает своей дочери Лени в модельном бизнесе.