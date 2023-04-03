У стильному джинсовому костюмі: Лені Клум на вечірці "Fila Meets Leni Klum" у Гамбурзі

Після успіху останньої кампанії з Fila Лені Клум знову стала обличчям італійського культового бренду. Під девізом кампанії "В русі" колекція цього року символізує різноманітність та урбаністичність — атрибути, які уособлює і сама юна модель.

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18-річна Лені Клум продемонструвала стильний джинсовий костюм на заході, присвяченому запуску Fila у Гамбурзі. Про це пише Daily Mail.

Для модної вечірки Deichmann у Hafenstudio юна модель одягла костюм-двійку від Ganni: білу вкорочену джинсову куртку із золотою фурнітурою та білі джинси з високою талією у мішкуватому стилі. Представляючи свою співпрацю із брендом, вона доповнила свій образ білими кросівками Fila на високій платформі. Що стосується аксесуарів, Клум обрала прості золоті аксесуари, прикрашені блискучим коштовним камінням.

Лені Клум Фото: Getty Images

"Ми раді, що Лені Клум знову стала обличчям Fila для DEICHMANN. Маючи гарне почуття моди та спортивного стилю, а також позитивну ауру, вона є для нас чудовим амбассадором бренду і партнером по співпраці", — розповів Хайнріх Дайхманн, голова правління DEICHMANN SE.

18-річна дочка Гайді Клум впевнено йде стопами своєї зіркової матері. Нещодавно дівчина опублікувала у своєму Instagram пікантну фотографію.

Її відвертий знімок був опублікований після того, як Гайді Клум поділилася тим, наскільки вона пишається Лені, яка будує модельну кар'єру, вивчаючи паралельно дизайн інтер'єрів у коледжі.

Також Фокус писав, що Гайді Клум допомагає своїй дочці Лені у модельному бізнесі.