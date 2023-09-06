Наоми Кэмпбелл в полупрозрачном платье вышла на подиум (фото)

Знаменитость представила свою первую коллекцию одежды с брендом PrettyLittleThing.

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на подиуме в полупрозрачном платье. О первой презентации совместной коллекции с известным брендом звезда рассказала в Instagram.

Кэмпбелл продемонстрировала свои легендарные навыки на подиуме, снимаясь в собственном показе PrettyLittleThing на Неделе моды в Нью-Йорке.

Знаменитость китайско-ямайского происхождения представила ряд стильных вещей, которые она разработала вместе с брендом модной одежды в его самом крупном партнерстве.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Супермодель выглядела феноменально в полупрозрачном платье с камнями, которое подчеркивало фигуру Наоми. Темные длинные волосы бизнес-леди были распущены. К образу она добавила серьги-кольца.

Важно Наоми Кэмпбелл показала шикарные образы от начинающих дизайнеров

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Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

В августе 2023 года стало известно, что Кэмпбелл подписала соглашение о сотрудничестве с модным брендом.

В описании на официальном веб-сайте PLT указано, что коллекция отдает "дань наследию Наоми и культовому фирменному стилю".

Наоми Кэмпбелл

Линейка была снята в начале этого года в Лос-Анджелесе и сочетает ее стиль с приверженностью онлайн-бренда созданию образов, вдохновленных знаменитостями, по доступной цене

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала архивные фото с Бейонсе в честь дня рождения певицы.

Также Фокус писал об особенностях путешествий Наоми Кэмпбелл с дочкой.