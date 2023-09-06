"Грело мое сердце": украинка на "Миссис мира" оскандалилась из-за рукопожатия с россиянкой (фото)

На конкурсе участница из Украины позиционировала себя как патриотку своего государства, тем не менее, это не помешало ей подержаться за руки с россиянкой во время объявления результатов.

В США состоялся конкурс Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023"), в котором победу одержала 36-летняя уроженка Херсона Ирина Бессмертная. Во время объявления результатов она держалась за руки с россиянкой. Фотографии с конукурса украинка выложила на своей странице в Инстаграм.

Конкурс, в котором за корону "Миссис мира 2023" соревновались более сотни претенденток, проходил в Майами. Две россиянки вместе с украинкой попали в пятерку лучших, а во время объявления результатов украинка держала одну из них за руки.

Ирина Бессмертная представляла США Фото: instagram.com/irena_bessmertnaya/

Ирина Бессмертная представляла на конкурсе не Украину, а США.

"В финале конкурса Ms World International 2023 я буду представлять замужних женщин Америки. Слетаются девушки со всего мира! А мне очень повезло, что конкурс будет проходить в Майами в 15 минутах от нашего дома", — писала она в соцсети.

На конкурсе женщина позиционировала себя как украинку, в частности, демонстрировала флаг Украины. В соцсети она обозначила себя "From Ukraine".

После победы Бессмертная разместила в соцсетях сообщение на русском языке о том, что она "невероятно горда быть украинкой, которая представляет США на мировом уровне".

"Новая Миссис Мира! Это Победа! Главная корона наша! Я невероятно горда быть украинкой, которая представляет США на мировом уровне и завоевать главную корону! Очень символично — в День флага Украины и накануне Дня Независимости! В самый знаменательный момент, я смотрела на украинские флаги в первых рядах — это грело мое сердце и давало поддержку! Несмотря на то, где ты оказался, важно не забывать, кто ты и с чего начался твой путь", — написала женщина.

Ирина Бессмертная представляла США Фото: instagram.com/irena_bessmertnaya/

Напомним, что во время чемпионата по фехтованию украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице из России россиянке Анне Смирновой, которая выступала как нейтральная спортсменка. По правилам турнира, рукопожатие является обязательным и без него результат поединка может быть отменен.

Также сообщалось, что граждане Украины отреагировали кучей сообщений и мемов на событие в поддержку фехтовальщицы Ольги Харлан, которую дисквалифицировали за то, что она не пожала руки россиянке.