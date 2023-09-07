Приятель королевы Елизаветы II рассказал, кем она хотела работать

8 сентября 2023 года будет первая годовщина смерти британской королевы.

Стало известно, кем могла бы быть королева Елизавета II, если бы не унаследованная роль монарха Великобритании. Об этом пишет Express.

Через год после ее смерти, давний приятель королевы Джайлс Брандрет обнародовал, какую работу хотела бы выполнять суверен, если бы она не села на престол.

74-летний Брандрет рассказал, что Елизавета ІІ хотела бы быть комическим импрессионистом в другой жизни.

На карьеру ее мечты вдохновил актер и комик Джордж Формби, который посетил Виндзорский замок во время Второй мировой войны.

"Королева сказала мне, что если бы она не была королевой, ей, возможно, хотелось бы быть импрессионисткой. Я сказал: "Правда? Что вы можете сделать?", — спросил он.

"И она сказала: "Я могу сделать Джорджа Формби". И тогда королева взяла воображаемую укулеле и напела мне: "Когда я мою окна", — рассказал писатель.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

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Первая годовщина смерти королевы приходится на пятницу, 8 сентября.

Королевская семья будет чествовать ее, проводя время в своем летнем доме для отдыха в замке Балморал в Шотландии.

Король Чарльз III проживает в шотландской резиденции вместе со своей женой, королевой Камиллой, братом, принцем Эндрю, сыном, принцем Уильямом, Кейт Миддлтон, принцем Эдвардом и другими членами семьи.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Напомним, бывшая невестка покойной королевы Елизаветы II раскрыла ее последние слова.

Также Фокус писал о том, что принц Уильям возглавит церемонию в Балморале 8 сентября 2023 года.