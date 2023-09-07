Эмили Ратаковски поздравила Софи Тернер с разводом

Актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас накануне объявили о разрыве после четырех лет брака.

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски поздравила с разводом актрису Софи Тернер.

После того, как 27-летняя британская актриса Софи Тернер и 34-летний американский музыкант Джо Джонас подтвердили свой развод, Эмили Ратаковски откровенно подумала о разводе до 30 лет.

Звезда подиумов вышла замуж за продюсера Себастьяна Бер-МакКларда в 2018 году, и они вместе стали родителями сына Сильвестра до развода в июле 2022 года — через месяц после того, как ей исполнился 31 год.

Теперь Эмили рассказала, что, по ее мнению, "нет ничего лучше", чем быть разведенной в 30 лет, потому что у нее впереди "вся жизнь", чтобы понять, чего она хочет.

Комментарии модели, судя по всему, были реакцией на то, что Софи Тернер подтвердила, что развелась со своим мужем, за несколько часов до этого.

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Джо Джонас и Софи Тернер Фото: Getty Images

Выражая свою поддержку женщинам, которые переживают развод в возрасте 20 лет, Эмили сказала: "Похоже, что многие женщины разводятся, не дожив до 30 лет".

"Как кто-то, кто женился в 26 лет, был разведен чуть больше года назад, в 32 года я должна вам сказать, я не думаю, что есть что-то лучше. Мои поздравления! Мои поздравления" — сказала Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски с бывшим мужем Фото: Getty Images

Напомним, Эмили Ратаковски провела время с сыном в деревне.

Также Фокус писал о вероятной причине развода Софи Тернер и Джо Джонаса.