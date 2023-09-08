Букингемский дворец поделился редким портретом королевы Елизаветы в годовщину ее смерти (фото)

Портрет был сделан в октябре 1968 года британским фотографом Сесилом Битоном.

8 сентября 2022 года королева Елизавета II — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства — скончалась в возрасте 96 лет. Это был один из самых запоминающихся моментов XXI века: новости пронеслись по телевизионным каналам и прогремели радиостанции по всему миру. В Соединенном Королевстве начался 10-дневный период траура, а возле Вестминстерского аббатства люди стояли в очереди до 24 часов, чтобы продемонстрировать свое почтение. И впервые за долгое время на британский трон взошел король.

Год спустя Букингемский дворец выпустил ранее не публиковавшийся портрет покойной королевы, первоначально сделанный в октябре 1968 года Сесилом Битоном.

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"Отмечая первую годовщину смерти Ее Величества и моего вступления на престол, мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас, — сказал в своем заявлении ее сын, король Чарльз. — Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, которые были оказаны мне и моей жене в течение этого года, поскольку мы делаем все возможное, чтобы быть полезными всем вам".

На портрете 42-летняя королева Елизавета носит все королевские регалии, включая бархатную накидку и Владимирскую тиару.Диадема представляет собой пересекающиеся круги, инкрустированные блестящими бриллиантами и жемчужинами-подвесками. Она дарит камере – и Битону – легкую, сдержанную улыбку.

Изображение впервые было ненадолго показано на выставке портретов Битона в Национальной портретной галерее в ноябре 1968 года. (В то время это была первая ретроспектива живого фотографа в Британском музее.) Когда выставка закончилась в марте 1969 года, Фотография вернулась в архивы и больше никогда не показывалась общественности.

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