Линда Евангелиста после новостей о борьбе с раком вышла в свет (фото)

Звезда подиумов посетила мероприятие в модном бутике в Нью-Йорке.

58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста впервые за долгое время появилась на публике после новостей о борьбе с онкологией. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов появилась в магазине Marc Jacobs во время Недели моды в Нью-Йорке в четверг, 7 сентября 2023 года. К Евангелисте также присоединился сам модельер для специального выхода.

Знаменитость была в полностью черном костюме из топа, который она заправляла в пояс длинной юбки.

Линда обула закрытые черные туфли на каблуках, которые были закреплены тонкими ремешками, которые обматывали ее лодыжки.

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Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Свой монохромный наряд культовая супермодель итальянского происхождения дополнила парой изящных серебряных сережек, а также серебряными браслетами на каждом из ее запястий.

Евангелисту заметили, когда она выходила из черного автомобиля.

Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Фанаты радостно встретили знаменитость, которая долгое время не появлялась на публике, выкрикивая ее имя.

Линда Евангелиста

Напомним, как Линда Евангелиста и Сальма Хайек общаются после расставания модели с нынешним мужем актрисы.

Также Фокус писал о новом проекте Линды Евангелисты.