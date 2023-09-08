Линда Евангелиста после новостей о борьбе с раком вышла в свет (фото)
Звезда подиумов посетила мероприятие в модном бутике в Нью-Йорке.
58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста впервые за долгое время появилась на публике после новостей о борьбе с онкологией. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов появилась в магазине Marc Jacobs во время Недели моды в Нью-Йорке в четверг, 7 сентября 2023 года. К Евангелисте также присоединился сам модельер для специального выхода.
Знаменитость была в полностью черном костюме из топа, который она заправляла в пояс длинной юбки.
Линда обула закрытые черные туфли на каблуках, которые были закреплены тонкими ремешками, которые обматывали ее лодыжки.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Свой монохромный наряд культовая супермодель итальянского происхождения дополнила парой изящных серебряных сережек, а также серебряными браслетами на каждом из ее запястий.
Евангелисту заметили, когда она выходила из черного автомобиля.
Фанаты радостно встретили знаменитость, которая долгое время не появлялась на публике, выкрикивая ее имя.
Напомним, как Линда Евангелиста и Сальма Хайек общаются после расставания модели с нынешним мужем актрисы.
Также Фокус писал о новом проекте Линды Евангелисты.