Пять случаев, когда принцесса Шарлотта поразительно напоминала королеву Елизавету
Дочь принца и принцессы Уэльских — третья в очереди на британский престол. И она с возрастом все больше напоминает свою прабабушку.
Принцесса Шарлотта, сестра принцев Джорджа и Луи, — прирожденный лидер. Ее хвалят за уверенность и приветливый характер. Восьмилетняя Шарлотта во многом похожа на своих родителей, принца и принцессу Уэльских, но она также поразительно напоминает свою прабабушку, покойную королеву Елизавету II. Чем именно, пишет HELLO!
Сегодня в Великобритании отмечают первую годовщину со дня смерти королевы Елизаветы. И все члены королевской семьи разъехались по стране, чтобы почтить ее память. Родители Шарлотты, к слову, отправились в Уэльс. Их дети, видимо, остались дома.
Знаток этикета
Как и покойная королева Елизавета, принцесса Шарлотта зарекомендовала себя как знаток королевского этикета. Во время своего первого публичного появления на Trooping the Color в 2016 году она вела себя очень сдержанно, несмотря на юный возраст, и приветствовала толпу, также, как и ее прабабушка.
Кажется, привычка следовать правилам прижилась. С момента своего первого публичного дебюта принцессу Шарлотту часто фотографируют на всевозможных официальных мероприятиях, и она всегда ведет себя безупречно. В этом она очень похожа с покойной королевой, которая никогда не допускала промахов.
Принцесса Шарлотта раздает советы братьям
Единственная дочь принца Уильяма и принцессы Кейт доказывает, что она сама по себе мини-королева. На впечатляющем праздновании платинового юбилея покойной королевы Шарлотта мило поправляла своих братьев, когда они, по ее мнению, вели себя неправильно.
Поклонники королевской семьи сразу заметили, как принцесса Шарлотта инструктирует своего брата опустить руки вниз. После легкого толчка она, казалось, сказала: "Руки вниз, Джордж". Королева Елизавета также всегда следила за тем, чтобы все, кто находятся рядом с ней
Принцесса Шарлотта умеет веселиться
Как и покойная королева, принцесса Шарлотта любит веселиться, даже когда она скована придворным этикетом. Принято считать, что королева всегда держала себя в руках, но в Сети полно фото, когда она смеялась над шутками и шутила сама. В июне 2022 года правнучка королевы наслаждалась приятным моментом общения со своим братом принцем Джорджем.
Во время семейного визита в Кардифф Шарлотта радостно рассмеялась, дирижируя оркестром рядом со своим братом.
Общая страсть к спорту
Покойная королева обожала множество видов спорта, включая теннис и, в первую очередь, верховую езду. И принцесса Шарлотта, похоже, пошла по стопам своей прабабушки. Помимо занятий верховой ездой, юная принцесса, похоже, превратился в заядлую поклонницу водных видов спорта и футбола.
Она с удовольствием посещает с родителями и братьями спортивные соревнования и во время Игр Содружества 2022 года Шарлотта присоединилась к своим родителям, чтобы вместе следить за спортсменами. И она явно была в восторге.
Взаимная любовь к животным
Когда дело касается животных, принцесса Шарлотта похожа на покойную королеву. За время своего 70-летнего правления королева Елизавета II питала глубокую привязанность к собакам и лошадям. Все знали, что она обожает корги.
Принцесса Шарлотта, похоже, унаследовала одержимость своей прабабушки собаками. Она любит возиться с животными и часто позирует со своим домашним кокер-спаниелем Орлой.
Напомним, ранее Фокус писал о самых ярких выходах принцессы Шарлотты в свет вместе с братьями.