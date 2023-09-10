Королева Елизавета II всегда хотела умереть в Балморале: почему именно это место

С летней резиденцией в Шотландии связано много воспоминаний у покойного монарха.

Королева Великобритании Елизавета II всегда знала, что хочет провести свои последние дни в замке Балморал в Шотландии, где она и умерла 8 сентября 2022 года. Об этом пишет Page Six.

"На самом деле она хотела умереть в Балморале", — рассказывает королевская эксперт Кэти Николл.

Двоюродная сестра покойного монарха, леди Элизабет Шекерли, призналась в интервью 2020 года, что в шотландской летней резиденции Елизавета ІІ чувствовала себя наиболее спокойно.

"Я думаю, что [ее] настоящая смерть была очень мирной", — считает Николл.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Замок Балморал Фото: Скриншот

"Она легла спать и умерла в своей постели в Балморале. Это всегда было очень, очень особенным для нее", — добавила она.

В частности, эксперт рассказала, что больничная палата в Абердине, Шотландия, была отведена для королевы, однако не понадобилась.

Мама британского короля Чарльза III ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Замок Балморал, который был приобретен мужем королевы Виктории, принцем Альбертом, в 1852 году, долгое время занимал особое место в сердце Елизаветы II. Здесь она проводила летний отпуск вместе с детьми и внуками, работала и отдыхала.

Королева Елизавета II и принц Филипп в Балморале Фото: The Royal Family

А также часто была здесь в детстве. Кроме этого, в Балморале муж королевы, покойный принц Филипп, сделал ей предложение в 1946 году.

Напомним, Кейт Миддлтон в первую годовщину смерти бабушки мужа примерила ее серьги.

Также Фокус писал о чествовании памяти королевы Елизаветы II ее старшим сыном и невесткой 8 сентября 2023 года.