Белла Хадид предстала в образе лысого футуристического робота для кампейна Heaven

На рекламных снимках модель также позирует рядом с собой, создавая особенно странный эффект.

26-летняя американская модель Белла Хадид, которая взяла длительный перерыв в индустрии из-за борьбы с болезнью Лайма, неузнаваема в футуристической рекламной кампании линии Heaven by Marc Jacobs Fall ’23. Серию фотографий, вдохновленных искусственным интеллектом, бренд опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

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На изображениях звезда подиумов предстала в образе лысого футуристического робота, одетого в ботинки Marc Jacobs Kiki и нижнее белье, похожее на доспехи.

Белла Хадид Фото: Instagram @heavn

Сфотографированная Карлейном Джейкобсом и стилизованная Даниэль Эмерсон, кампания демонстрирует новую "Kiki Group", которую бренд описывает как "ассортимент готовой одежды и аксессуаров с дизайнерскими кодами Kiki".

На другом снимке Хадид позирует в розовом топе и джинсовой мини-юбке рядом с собой, ее волосы развеваются на ветру, когда она смотрит на себя лысую в серебряных доспехах.

Белла Хадид Фото: Instagram @heavn

На третьей фотографии супермодель палестинского происхождения позирует полностью обнаженной с оригинальным украшением на ухе.

Белла Хадид Фото: Instagram @heavn

Ранее Фокус писал, что Белла Хадид в латексном платье снялась в рекламном кампейне.