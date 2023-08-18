Белла Хадид в латексном платье снялась в рекламном кампейне (фото, видео)

Звезда подиумов и соцсетей возвращается к работе после длительного отсутствия и лечения.

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26-летняя американская модель Белла Хадид вернулась к модельной карьере после длительного лечения болезни Лайма. Снимками и видео знаменитость делится в своем Instagram.

Звезда подиумов палестинского происхождения стала лицом нового рекламного кампейна бьюти-бренда "Charlotte Tilbury".

"Моя семья @charlottetilbury Спасибо. Я дорожу вами. Я ценю вас. Я люблю вас", — написала Хадид.

В кампейне модель появится в молочном латексном платье с открытой спиной. Волосы Белла оставила распущенными и сделала легкий макияж.

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Белла Хадид

"Моя постоянная безупречность. Муза красоты. Люблю тебя, дорогая", — написала в Instagram британский визажист и основательница бренда Шарлотта Тилбери.

А отец модели, американский застройщик Мохамед Хадид, написал в комментариях: "Люблю моего ребенка".

Белла Хадид Фото: Скріншот

Это первая серьезная съемка Беллы Хадид после 5-месячного перерыва в публичной жизни и лечения болезни Лайма.

Напомним, Белла Хадид и Марк Калман разошлись после двух лет романтических отношений.

Также Фокус писал о прогрессе Беллы Хадид в лечении болезни Лайма.