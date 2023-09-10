61% британцев считают, что принца Гарри следует исключить из линии наследования

Новый опрос показывает, что респонденты скептически относятся к притязаниям Сассексов на престол.

Три четверти британцев считают, что Гарри и Меган не должны получать деньги из государственной казны, и большинство из них хотели бы, чтобы герцогов исключили из линии преемственности. Об этом свидетельствует новый эксклюзивный опрос MailOnline.

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Лишь 15 процентов опрошенных британцев считают, что герцог и герцогиня должны иметь право на финансируемую налогоплательщиками охрану и другие расходы, в то время как подавляющее большинство в 74 процента заявили, что они должны обеспечивать себя самостоятельно.

Герцог и герцогиня Сассекские отошли от роли старших членов королевской семьи в 2020 году, заявив, что хотят работать над достижением "финансовой независимости", а позже пожаловались на то, что их отрезали от королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Новый опрос также показывает, что респонденты скептически относятся к притязаниям Сассексов на престол, причем подавляющее большинство считает, что их следует полностью исключить из линии преемственности.

Будучи вторым ребенком короля Чарльза III, принц Гарри является пятым в очереди на престол после своего брата принца Уильяма, племянников принцев Джорджа и Луи и племянницы принцессы Шарлотты.

Между тем Меган не стоит в очереди на трон, как и принцесса Уэльская, но двое ее детей с Гарри, принц Арчи и принцесса Лилибет Маунтбаттен-Виндзор, являются шестым и седьмым.

Спустя год после смерти королевы (ее похороны стали последним событием, на котором Гарри и Меган присутствовали вместе с королевской семьей) общественность высказала свое мнение о проживающих в США герцоге и герцогине.

В то время как Гарри и Меган по-прежнему пользуются низким национальным уважением, вероятно, из-за нападок на его семью, старший брат принца и его жена — Уильям и Кейт— стали самыми популярными членами королевской семьи.

Кроме того, принц Уильям и принцесса Кейт возглавляют список тех, кто, по мнению общественности, должен получать государственные деньги через Суверенный грант, опережая Чарльза и Камиллу.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Ранее стало известно, за что Кейт Миддлтон и принц Ульям больше всего злятся на принца Гарри.