"Ловелас": Ольга Сумская рассказала об изменах бывшего супруга

Звезда экрана и театра вспомнила свои отношения с Евгением Паперным.

57-летняя украинская актриса Ольга Сумская призналась, что первый муж ей изменял. Об этом звезда рассказала в YouTube-программе "Мекнув — питайте".

Знаменитость вспомнила свой брак с 73-летним актером Евгением Паперным, от которого родила дочь Антонину. Сумская и Паперный поженились в 1987 и развелись через четыре года.

Мама двоих детей говорит, что ее мама неоднократно говорила о "натуре" первого мужа, однако тогда Сумская ее не слушала, потому что была очень влюблена. А Евгений Паперный убеждал жену, что она единственная женщина, которой он не изменял.

"Вспомним мой первый брак. Мама меня предупреждала: "Дочка, он же ловелас. Ты знаешь, сколько было... Ты же знаешь, что он того?" Мама была на 100% права. Но разве я послушала родителей? Я все равно за него вышла — и все", — призналась украинская знаменитость.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

В 1996 году Сумская вышла замуж за украинского актера Виталия Борисюка. В их союзе родилась дочь Анна, которая пошла по стопам звездных родителей и окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого с отличием. Сейчас девушка выступает с актрисой в театре.

Тем временем старшая дочь Сумской Антонина живет и работает в России. Там у нее есть муж и двое детей. Наследница украинской актрисы замалчивает российскую агрессию на территории Украины.

Ольга Сумская с дочерью Анной

Напомним, как Ольга Сумская выглядела в 16 лет.

Также Фокус писал о рассказах Ольги Сумской о жизни ее старшей дочери в РФ.