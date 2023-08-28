Не блондинка: Ольга Сумская показала себя в 16 лет (фото)

Знаменитость повторила снимок 41-летней давности на том же месте.

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57-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась архивным фото, на котором ей всего 16 лет. Снимок звезда экрана показала фолловерам в Instagram.

Она вспомнила, как посещала Полтаву 41 год назад. Актриса сфотографировалась тогда возле памятника Николаю Гоголю. На фото Сумская предстала с черными волосами, что довольно необычно для знаменитости, которую привыкли видеть блондинкой.

"1982 год. Полтава", — подписала черно-белый кадр украинская звезда.

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Ольга Сумская в 1982 году Фото: olgasumska

После этого Сумская показала себя на том же месте в 2023 году. В Полтаву Заслуженная артистка Украины приехала на гастроли.

"2023 год. Полтава", — прокомментировала второй (уже цветной) снимок актриса. Она даже попыталась повторить ту же позу для фото, как в 16 лет.

Ольга Сумская в 2023 году Фото: olgasumska

Сейчас артистка замужем за Виталием Борисюком. Они воспитывают 21-летнюю дочь Анну. А от первого брака актрисы у нее есть дочь Антонина.

Напомним, Ольга Сумская поделилась достижением своей младшей дочери.

Также Фокус писал о ситуации со старшей наследницей украинской актрисы, которая с мужем и двумя детьми живет в России.