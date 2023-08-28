Не блондинка: Ольга Сумська показала себе в 16 років (фото)

Знаменитість повторила знімок 41-річної давності на тому ж місті.

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57-річна українська акторка Ольга Сумська поділилася архівним фото, на якому їй всього 16 років. Знімок зірка екрану показала фоловерам в Instagram.

Вона пригадала, як відвідувала Полтаву 41 рік тому. Акторка сфотографувалася тоді біля памʼятника Миколі Гоголю. На фото Сумська постала з чорним волоссям, що доволі незвично для знаменитості, яку звикли бачити блондинкою.

"1982 рік. Полтава", — підписала чорно-білий кадр українська зірка.

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Ольга Сумська у 1982 році Фото: olgasumska

Після цього Сумська показала себе на тому ж місці у 2023 році. До Полтави Заслужена артистка України приїхала на гастролі.

"2023 рік. Полтава", — прокоментувала другий (уже кольоровий) знімок акторка. Вона навіть спробувала повторити ту ж позу для фото, як у 16 років.

Ольга Сумська у 2023 році Фото: olgasumska

Наразі артистка одружена з Віталієм Борисюком. Вони виховують 21-річну доньку Ганну. А від першого шлюбу акторки в неї є донька Антоніна.

Нагадаємо, Ольга Сумська поділилася досягненням своєї меншої доньки.

Також Фокус писав про ситуацію зі старшою спадкоємицею української акторки, яка з чоловіком та двома дітьми мешкає в Росії.