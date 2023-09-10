Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье посетила модный показ (фото)

Артистка присоединилась к Каре Делевинь во время Недели моды в Нью-Йорке.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в полупрозрачном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены присоединилась к Габриэль Юнион и Каре Делевинь на показе Ralph Lauren весна-лето 2024 в Нью-Йорке.

Джей Ло привлекла внимание публики, надев многослойное шелковое полупрозрачное платье с металлическими деталями. Верхняя часть ансамбля была лишь частично застегнута, демонстрируя массивное серебряное ожерелье, которое покрывало большую часть ее груди.

Коричневый ремень с большой серебряной и золотой пряжкой от бренда был обернут вокруг ее платья.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

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Жена Бена Аффлека носила в руке клатч кремового оттенка. Ее длинные волосы были уложены локонами.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Лопес также добавила к аутфиту висячие серьги. На публике в этот день она появилась без мужа, оскароносного актера Бена Аффлека, с которым они поженились летом 2022 года.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес в очередной раз снялась в рекламном кампейне итальянского бренда нижнего белья.

Также Фокус писал о появлении Дженнифер Лопес на показе Coach в Нью-Йорке.