Дженнифер Лопес снялась в кампейне бренда нижнего белья (фото)

Звезда сцены и экрана не впервые делает ставку именно на этот бренд.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новом кампейне итальянского бренда нижнего белья. Снимками недавней съемки жена Бена Аффлека делится в своем Instagram с более 250 млн подписчиков.

Знаменитость не впервые рекламирует продукцию от Intimissimi. Артистка примерила черное нижнее белье с белой вышивкой, добавив к образу темную кофточку. Волосы Лопес распустила.

"Когда кажется, что это правильно... ничего другое не имеет значения #ThisIsMeNow", — подписала карусель фото Джей Ло.

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Дженнифер Лопес

"Излучает безупречную энергию. Это атмосфера #JLOxINTIMISSIMI", "Так красиво", "Ты — мое вдохновение каждый день для того, чтобы у меня было такое прекрасное тело", — комментируют новую съемку американской знаменитости ее поклонники.

Лопес давно является лицом итальянского бренда белья и часто примеряет его, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Напомним, как 54-летняя Джей Ло выглядит утром.

Также Фокус писал об эффектном образе Дженнифер Лопес 5-летней давности, который в 2023 повторила Шакира.