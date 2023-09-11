В сети появились фото третьего ребенка Граймс и Илона Маска

На фотографиях, предоставленных в биографии миллиардера, можно увидеть ребенка, которому всего несколько месяцев от роду. Никаких подробностей, кроме имени, о нем больше неизвестно.

Не успели СМИ переварить информацию о третьем ребенке основателя Tesla и SpaceX Илона Маск и канадской певицы Граймс, как ряд телеграмм-каналов уже опубликовали фото со страниц биографии Маска, где тот запечатлен с мальчиком по имени Техно Механикус. Несмотря на то, что в продажу книга поступит 12 сентября, нашлись те, кто не поленился выложить в сеть снимки, подтверждающие информацию биографа и журналиста Уолтера Айзасона о десятом отпрыске эксцентричного миллиардера.

Согласно биографии, у 52-летнего Маска и 35-летней Граймс, настоящее имя которой Клэр Баучер, родился третий ребенок, которого назвали не менее странным именем, чем его старших брата и сестру. Как уже говорилось выше, его имя – Техно Механикус, а сокращенно его называют "Тау".

Пока неясно, содержит ли предстоящая биография основателя Space X более подробную информацию о младенце, в том числе о том, когда и где он родился. На фото же можно увидеть малыша, которому минимум несколько месяцев.

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Третьего ребенка Граймс и Илона Маска назвали Техно Механикус Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Первый сын у певицы и инженера родился 4 мая 2020 года. Мальчика назвали X Æ A-12, но позже изменили его на X Æ A-Xii, сокращенно "X".

Затем в декабре 2021 года у них родилась дочь по имени Экса Дарк Сидеэль по прозвищу "Y". Это произошло через три месяца после того, как они публично расстались после трех лет совместной жизни.

В интервью Vanity Fair в марте 2022 года, рассказывающем о рождении Эксы Дарк, Граймс призналась, что бывшая пара хотела еще детей, сказав изданию: "Мы всегда хотели как минимум троих или четверых".

Помимо двух сыновей и дочери от Граймс, Маск также является отцом шестерых детей, которых ему родила бывшая жена, канадская писательница Жюстин Уилсон.

Всего за несколько недель до того, как Граймс родила Маску дочь, СМИ узнали, что у него также родились близнецы – сын Страйдер и дочь Азур. Их матерью оказалась сотрудница Илона Шивон Зилис.

Ранее Фокус писал о недоразумении между Маском и его сыном-трансгендером.