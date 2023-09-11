Вкусно пахнуть без духов. Диетолог назвала 5 продуктов, которые улучшат запах тела

Оказывается, еда влияет не только на наше здоровье или самочувствие, но и на запах нашего тела. Диетолог Алина Дяченко помогает Фокусу разобраться, как с помощью еды можно влиять на естественный запах тела, без косметических средств и духов.

Запах тела является естественной особенностью каждого человека. На его интенсивность и характер могут влиять такие факторы, как уровень гигиены, генетика, потоотделение, наличие заболеваний, образ жизни. Кроме того, употребление определенных продуктов может также влиять на запах тела. Эксклюзивно для Фокуса, диетолог Алина Дяченко рассказала о том, какие продукты могут вызвать неприятный запах тела, а какие, наоборот, улучшить его.

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Почему появляется неприятный запах?

Фото: Freepik

Понятно, что неприятный запах изо рта будет, если наесться лука с чесноком, однако не только эти продукты могут быть виновниками того, что от вас плохо пахнет. Вы будете удивлены, однако употребление красного мяса, из-за большого количества аминокислот в составе, также может вызвать нежелательный запах тела.

"Употребление определенных специй, чеснока, лука, алкоголя оставляет определенные запахи после их употребления, потому что содержат химические соединения, которые переходят в пот, мочу или воздух, который выдыхается", — отмечает диетолог.

Если вы фанат кофе, вам стоит знать, что кофе также провоцирует появление неприятного запаха тела, так как на его переваривание организму требуется большое количество энергии, что сказывается на повышенном потоотделении. К этому же перечню можно отнести еще шоколад, газированные напитки, различные виды капусты.

Фото: Freepik

"Например, кислые продукты в больших количествах могут изменять кислотность пота, что может повлиять на его запах. А употребление большого количества белковой пищи может привести к повышенной концентрации аммиака, что в свою очередь также влияет на запах тела", — отмечает Алина Дяченко.

Но не только отдельные продукты могут усиливать эту проблему, а даже количество или регулярность употребления пищи. "Стоит отметить, что во время голодания или низкокалорийных диет организм может начать выделять ацетон через дыхание и пот, соответственно, может появиться специфический запах, — говорит диетолог.

Продукты для приятного запаха тела

"Фрукты и овощи, как, например, яблоки, груши, цитрусовые, киви, перец, морковь, зеленые овощи (шпинат, петрушка, укроп, руккола, кресс-салат); мята; зеленый чай помогают улучшить естественную свежесть запаха тела", — отмечает Алина Дяченко.

Яблоки

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Яблоки содержат натуральный антибактериальный агент, который помогает бороться с неприятным запахом и действует как природный дезодорант.

Цитрусовые

Тело способно поглощать запахи апельсинов, лимонов, грейпфрутов, оставляя на коже приятный цитрусовый аромат. Кислоты, которые содержатся в цитрусовых. Способны вымывать токсины, которые влияют на неприятный запах тела.

Петрушка

В петрушке содержатся настолько сильные масла, которые способны подавлять неприятные запахи. Кроме того, она содержит много хлорофилла, который действует как природный дезодорант — помогает подщелачивать организм и очищать кровь.

Йогурт

Фото: Freepik

Активные живые культуры, которые содержатся в натуральном йогурте оказывают положительное влияние на здоровье ЖКТ и помогают нейтрализовать запах, который вызывают соединения серы в организме.

"Пробиотики, которые содержатся в йогурте, кефире, твороге, квашеной капусте так же помогают поддерживать здоровую микрофлору в желудочно-кишечном тракте, что в свою очередь благоприятно влияет на запах тела", — говорит диетолог.

Кардамон и корица

Корица помогает улучшить запах вашего тела, а кардамон имеет свойство делать дыхание свежим, оставляя приятный аромат. Это идеальные специи для ваших блюд и приятного запаха вашего тела.

Напомним, если вас раздражает неприятный запах под мышками и вы задаетесь вопросом, как навсегда избавиться от него, есть несколько советов и приемов, которые могут оказаться вам полезными.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту