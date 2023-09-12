53-летняя Наоми Кэмпбелл предстала в серебристом мини-платье (фото)

Знаменитость показала результаты своего сотрудничества с известным брендом из Великобритании.

53-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл предстала в серебристом мини-платье. Снимками из новой коллекции PrettyLittleThing звезда подиумов делится в своем Instagram с более 15 млн подписчиков.

Знаменитость китайско-ямайского происхождения примерила ряд образов из своей коллаборации с модным британским брендом. В частности, она предстала в стильном черном тренче, серебристом мини-платье, длинном черном платье с глубоким декольте, платье со змеиным принтом, шелковом молочном платье.

"@prettylittlething X Наоми Кэмпбелл", — лаконично подписала публикацию бизнес-леди и мама двоих детей.

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Наоми Кэмпбелл

"Впечатляюще", "Богиня, Икона, Легенда, Вы просто невероятны", "Такая красивая, люблю текстурные волнистые волосы", — комментируют съемку Наоми ее фанаты.

Новая коллекция британского бренда и супермодели отдает "дань наследию Наоми и ее культовому фирменному стилю по доступной цене".

Наоми Кэмпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

Напомним, Наоми Кэмпбелл поздравила Бейонсе с 42-летием.

Также Фокус писал о двухлетней дочери Наоми Кэмпбелл, которую она практически не показывает публике.