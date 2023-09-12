Ученые доказали, что ходьба по лестнице поможет привести тело в форму и жить дольше

Различные исследования доказывают, что ходьба по лестнице полезна для здоровья и является секретом долголетия. Но будьте осторожны, ходить нужно правильно.

По мнению экспертов по долголетию, самые эффективные физические упражнения, которые способны влиять на продолжительности жизни и поддержание физической формы, — это деятельность, выполняемая каждый день. Это подтверждают различные научные исследования, в том числе исследование Джанни Пес, исследователя кафедры экспериментальной и клинической медицины Университета Сассари. В 1999 году эксперт обнаружил, что подъем по лестнице полезен для здоровья. Подниматься и спускаться по лестнице, по крутым склонам или холмам — один из рецептов долголетия. Об этом пишет Vogue Italy.

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Голубые зоны: карта долголетия

Фото: Alessandro Biascioli/Getty Images

Конечно, нет ничего нового в том, что подъемы и спуски по лестнице полезны для здоровья — ведь речь все-таки идет о физических упражнениях, — но удивительно, что существует прямая корреляция между местностью, в которой вы проживаете и долголетием. Как объясняет Пес, жители одной из таких "голубых зон", региона Барбаджа на Сардинии, занимаются спортом, даже не осознавая этого, и им приходится каждый день перемещаться вверх и вниз по холмам. Опросив 300 долгожителей, проживающих там, эксперт установил, что ежедневное хождение по склонам в этой местности, предполагает дополнительные затраты энергии и является фактором долголетия. Не говоря уже о том, что эти люди поднимаются минимум по 30 ступенек в день, учитывая, что живут в двух-трехэтажных домах.

Исследование 2013 года "Голубые зоны: области исключительного долголетия по всему миру", проведенное самим Песом в сотрудничестве с двумя другими учеными-долгожителями, Мишелем Пуленом и Анн Херм, подтверждает, что проживание в географических районах, где интенсивная ежедневная физическая активность увеличивает продолжительность жизни за пределы 80 лет. "Мой лучший совет для того, чтобы жить дольше, прост: любите своих друзей и семью и много занимайтесь физической активностью на свежем воздухе, например, взбирайтесь на холмы Сардинии", — заявил Пес в одном из своих интервью.

Способ сжечь калории

Фото: Freepik

Подъем и спуск по лестнице — одно из тех упражнений, которые, как объясняет личный тренер Сандра Лорден Альварес, увеличивают NEAT — количество калорий, сжигаемых ежедневно при всех физических нагрузках, не связанных напрямую со спортом. "Это предполагает больший расход калорий в течение дня, что день за днем ​​становится ключевым фактором снижения веса", — объясняет Альварес.

Борьбе с целлюлитом

Патрисия Гарин, терапевт мадридского центра красоты The Beauty Concept, подтверждает, что регулярные физические нагрузки являются эффективным оружием в борьбе с целлюлитом и что даже подъем и спуск по лестнице могут быть полезны с этой точки зрения. "Это очень простая практика, но это отличная тренировка для нижней части тела – ног и ягодиц – а также хорошее упражнение для сердечно-сосудистой системы", – говорит она.

Важность осанки

Фото: Freepik

Важным фактором при выполнении этой простой физической активности является поза. "Как и в любом упражнении, контроль осанки гарантирует лучшие результаты", — подтверждают представители спортивного клуба Arsenal Femenino Madrid. "Необходимо следить за тем, чтобы кор (пресс) всегда был активен, чтобы позвоночник оставался прямым, не перемещая вес вперед, а также следя за тем, чтобы лопатки сведены близко друг к другу. Кроме того, поднимаясь или спускаясь по лестнице, полезно энергично двигать руками, активируя таким образом все мышцы тела".

Напомним, сколько калорий можно сжечь во время обычной прогулки.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.