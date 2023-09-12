Блейк Лайвли и Эмили Ратаковски: звездные гости показа Michael Kors (фото)

Неделя моды в Нью-Йорке продолжает привлекать известные имена и лица, поэтому Майкл Корс тоже пригласил звезд из топ-списка Голливуда.

11 сентября 2023 года состоялся показ новой коллекции бренда Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Фокус рассказывает о появлении звездных гостей на fashion-ивенте.

Холли Берри и Ван Хант

57-летняя американская актриса Холли Берри появилась на показе в компании своего возлюбленного, 53-летнего певца Вана Ханта. "Женщина-кошка" продемонстрировала черное платье с разрезами на бедрах. Тем временем музыкант был в серой кофте и брюках, дополнив образ черной кепкой и солнцезащитными очками.

Важно Блейк Лайвли блистала в облегающем комбинезоне с пайетками на показе Michael Kors

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Холли Берри и Ван Хант Фото: Getty Images

Рита Ора

32-летняя английская певица албанского происхождения Рита Ора выбрала для выхода на публику total-black образ. Она примерила боди на одно плечо, брюки клеш и черные очки, распустив свои светлые волосы.

Рита Ора Фото: Getty Images

Эмили Ратаковски

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски также сделала ставку на черный цвет. Звезда подиумов польско-еврейского происхождения предстала в топе с глубоким декольте и юбке с узорами.

Молодая мама собрала волосы в аккуратный пучок и дополнила сентябрьский аутфит очками, сумочкой, золотыми серьгами и массивной подвеской.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Оливия Уайлд

39-летняя американская актриса Оливия Уайлд пришла на показ Michael Kors в черных мини-шортах и кофте. Волосы бывшая жена Джейсона Судейкиса распустила и добавила к луку солнцезащитные очки и черную сумочку с бахромой.

Оливия Уайлд Фото: Getty Images

Майкл Корс

А "виновник события", 64-летний американский модельер и креативный директор бренда Майкл Корс появился на показе в total-black образе, добавив к нему очки и часы.

Критики называли Корса первым дизайнером женской одежды массового производства. В 1997 он стал креативным директором французского модного дома Celine. Однако в октябре 2003 оставил должность, чтобы сконцентрироваться на собственном бренде.

Майкл Корс Фото: Getty Images

Коко Роша

35-летняя канадская супермодель украинско-ирландского происхождения Коко Роша поразила публику изумрудным брючным костюмом, который дополнила клатчем.

Коко Роша Фото: Getty Images

Эшли Грэм

35-летняя американская "plus-size" модель Эшли Грэм, как и большинство гостей показа, была в полностью черном аутфите.

Эшли Грэм Фото: Getty Images

Эльза Хоск

34-летняя шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала стильный образ из свитера и мини-юбки, которую дополнила ремнем. К образу звезда соцсетей добавила массивную сумку и собрала волосы в пучок.

Эльза Хоск Фото: Getty Images

Дженна Деван

42-летняя американская актриса Дженна Деван появилась на публике в тренче с животным принтом. К образу бывшая жена Ченнинга Татума добавила клатч в тон и оставила распущенными волосы.

Дженна Деван Фото: Getty Images

Ванесса Хадженс

34-летняя американская актриса и фотомодель Ванесса Хадженс продемонстрировала элегантный осенний аутфит в горчичных оттенках. Волосы звезда экрана собрала в пучок и обула сапоги в тон основного образа.

Ванесса Хадженс Фото: Getty Images

Блейк Лайвли

36-летняя американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала откровенный комбинезон с золотыми пайетками, который отличался расклешенными штанинами и глубоким декольте. Аутфит жены Райана Рейнольдса был подчеркнут на талии соответствующим тонким кожаным ремнем, а волосы звезда экрана уложила объемными волнами.

Блейк Лайвли Фото: Getty Images

Напомним, Зои Салдана продемонстрировала образ от Майкла Корса во время появления на публике.

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